Biathlon – Coppa Italia Fiocchi : seconda giornata di gare a Brusson - i risultati : Coppa Italia Fiocchi, i risultati della seconda giornata di gare a Brusson Dopo tre sprint, la quarta giornata di gare della Coppa Italia Fiocchi 2018-19 a Brusson (Ao) prevedeva il primo inseguimento. Nella categoria senior maschile ha fatto gara a sé Pietro Dutto (G.S. FIAMME ORO), impostosi con oltre 1′ di distacco su Andrea Baretto (C.S. ESERCITO) e 1’30″ su Luca Ghiglione (Fiamme Gialle). Stesse posizioni mantenute ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi terza : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del mondo maschile : Boe inarrestabile - 18° Hofer : Biathlon, Coppa del mondo maschile: 18° posto per l’azzurro Hofer, primo classificato invece Johannes Thingnes Boe Sesta vittoria in otto gare stagionali per Johannes Thingnes Boe nella Coppa del mondo maschile di Biathlon. Il norvegese, assoluto dominatore nella stagione in cui Martin Fourcade fatica, ha dominato anche la mass start che ha chiuso la tre giorni sulla pista ceca di Nove Mesto, con un’altra grande prestazione ...

Biathlon - quando riprende la Coppa del Mondo? Si riparte a Oberhof dopo la Befana. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di Biathlon ritornerà nel 2019 e farà tappa in Germania: quattro giorni di gare ad Oberhof proveranno a dare una nuova conformazione alle classifiche. Questa volta a scendere in pista per primi saranno le donne, che giovedì 10 alle ore 14.30 affronteranno la sprint, stesso format in cui saranno impegnati il giorno dopo, venerdì 11, alla stessa ora, gli uomini. Proprio i ragazzi avranno poco tempo per recuperare, infatti sabato ...

Biathlon – Coppa del Mondo - a Nove Mesto Johannes Boe domina : Lukas Hofer solo 18° : Johannes Boe imprendibile anche nella mass start di Nove Mesto. Terzo successo in tre giorni, Lukas Hofer chiude 18° Sesta vittoria in otto gare stagionali per Johannes Thingnes Boe nella Coppa del Mondo maschile di Biathlon. Il norvegese, assoluto dominatore nella stagione in cui Martin Fourcade fatica, ha dominato anche la mass start che ha chiuso la tre giorni sulla pista ceca di Nove Mesto, con un’altra grande prestazione al ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Fourcade insegue Boe! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : il giorno della mass start. Johannes Boe il favorito - l’Italia al femminile vuol essere grande : Ultima giornata di gare a Nove Mesto (Repubblica Ceca) per la terza tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Domani, sulle nevi ceche, andrà in scena il doppio appuntamento della mass start maschile e femminile e come al solito lo spettacolo non mancherà. Nella gara in partenza in linea l’incertezza regna sovrana e l’esito non è mai scontato per le tante variabili che la caratterizzano. Tuttavia, per quanto è emerso nel corso ...

Biathlon - Dorothea Wierer al comando di tre classifiche di Coppa del Mondo! Generale - sprint e individuale! : Una Dorothea Wierer in grande spolvero quella che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione nella Coppa del Mondo di biathon. La nostra portacolori, seconda quest’oggi nell’inseguimento a Nove Mesto (Repubblica Ceca) alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, ha ottenuto il quinto podio stagionale su 7 gare, portandosi in vetta alla classifica di tre specialità: Generale, sprint e individuale. Risultati ...

Biathlon – Coppa del Mondo : Wierer nona nella sprint di Nove Mesto - vittoria a Roeiselan : Roeiselan si assicura la sprint femminile di Nove Mesto sulla rientrante Dahlmeier. Wierer nona mantiene la vetta in Cdm ed è prima nella classifica sprint Marte Olsbu Roeiselan vince col fiatone la sprint femminile di Nove Mesto, sesta gara stagionale di Coppa del Mondo. La norvegese, che dall’inizio dell’anno non era mai entrata nelle dieci, ha dovuto attendere fino alla fine prima di esultare per l’arrivo della ...

