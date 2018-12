Biancaneve e i sette nani | martedì in tv su Raiuno e in streaming su Raiplay

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018) La programmazione televisiva della prima serata del giorno di Natale prevede anche la messa in onda di "Biancaneve e i sette nani" su Rai Uno. Visibile anche in streaming online, il film d'animazione è incentrato sulla famosa favola dei fratelli Grimm, ha come titolo originale Snow White and the Seven Dwarfs, ed uscì nelle sale cinematografiche nel lontano 1937. Per quei tempi la pellicola rappresentò un'opera d'avanguardia: il lungometraggio in questione, infatti, è stato il primo film ad essere girato a colori, la prima opera prodotta dalla Walt Disney Productions e la prima pellicola d'animazione prodotta negli U.S.A.. Detta in altri termini, questo film rappresenta il primo classico Disney.