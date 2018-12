Bernini contro il governo | ' Voi non siete solo ridicoli e dilettanti | siete pericolosi'

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018) Intervenuta ieri sera al Senato, la presidente dei senatori di Forza Italia, la docente universitaria Anna Maria, ha attaccato duramente l'attuale maggioranza governativa, diretta dall'asse M5S-Lega, in merito ai contenuti della manovra finanziaria. Rivolgendosi alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, l'ex ministro delle Politiche europee ha esordito dichiarando: ''Signor presidente, siamo sconcertati. Non siamo costernati, ma siamo sconcertati. C'è poco da ridere, colleghi. Voi nondei, non.... Diteci che cosa state tenendo nascosto agli italiani. Fateci vedere le carte. Basta con questi giochi di prestigio sulla pelle degli italiani".: 'Questo è un fallimento politico' Per poi proseguire: "Signor presidente, ieri abbiamo avvertito ile abbiamo detto al ministro Fraccaro, nel massimo rispetto ...