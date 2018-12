Bayern | 80 milioni per un terzino!

Bayern Monaco - è fatta per il primo acquisto del 2019 : 80 milioni all’Atletico Madrid : Stando a quando riportato da Marca, il Bayern Monaco ha già chiuso la prima operazione di mercato in ottica 2019. Si tratterebbe del difensore Lucas Hernandez, che i bavaresi preleverebbero dall’Atletico Madrid versando la somma della clausola rescissoria del francese pari a 80 milioni. La stessa clausola è stata fissata la scorsa estate dopo che i colchoneros e il calciatore hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del ...

Hoeness spiega perché il Bayern non ha comprato Cristiano Ronaldo : 'Ha 33 anni - non l'avremmo mai pagato 100 milioni' : C'è un motivo se il Bayern Monaco non ha tentato di acquistare Cristiano Ronaldo nella scorsa estate, dal Real Madrid. Lo ha rivelato il presidente Uli Hoeness alla Bild : "Ha 33 anni - ha detto -, e ...

Il Bayern Monaco sfiora i 300 milioni in ricavi commerciali : dal 2013 +51% : Non si ferma la crescita economica del Bayern Monaco: nel 2018 ricavi a quota record e 26° utile di fila per il club tedesco. L'articolo Il Bayern Monaco sfiora i 300 milioni in ricavi commerciali: dal 2013 +51% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ricavi record a 657 milioni per il Bayern : l’utile è di 29 - 5 milioni : Dalla costituzione della FC Bayern München AG nel 2002 i Ricavi sono cresciuti del 355%, passando da 176 a 624 milioni. L'articolo Ricavi record a 657 milioni per il Bayern: l’utile è di 29,5 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.