Basket NBA | si gioca anche durante le feste di Natale Il calendario | le date e gli orari

(Di domenica 23 dicembre 2018) NelNBA ci sono poche, ma precise tradizioni quando si parla di regular season: non sinel Giorno del Ringraziamento, non sineppure alla vigilia di, ma il 25 dicembre la lega professionistica americana torna in campo con cinque partite di altissimo livello.Si comincia al Madison Square Garden, con i New York Knicks che ospitano i Milwaukee Bucks. Curiosamente, i Knicks hannoto più partite nel giorno didi qualunque altra franchigia: 52, con 22 vittorie e 30 sconfitte (entrambi record assoluti della lega). Spazio poi agli Houston Rockets, che ricevono gli Oklahoma City Thunder in una sfida che può raccontare diverse cose nella Western Conference. Match centrale del programma è quello del TD Garden tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, che promette scintille e due filosofie cestistiche con più di una diversità. Si prosegue, quindi, con i ...