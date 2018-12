Basket | Milano piega anche Varese | Avellino sale al terzo posto

Basket : Serie A - Milano-Varese 72-67 : ANSA, - ASSAGO, MILANO,, 23 DIC - Solo una prova irreale di Mike James, 27 punti, 5 assist, 8 rimbalzi, preserva l'imbattibilità in campionato dell'Ax Milano che respinge l'assalto dell'Openjobmetis ...

Basket : Milano batte anche Varese - James marchia a fuoco il derby : L' Armani Milano è imbattibile e vince anche nell'undicesima giornata del campionato di Basket. Al Forum, la Openjob Varese vende cara la pelle e va anche a +7 nell'ultimo quarto, ma non basta: ...

LIVE Milano-Varese Basket - Serie A in DIRETTA : Milano doma Varese per 72-67 - 27 punti di Mike James : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Varese, sfida valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Grandissima attesa per il 177° derby lombardo tra le due formazioni: l'Olimpia vuole difendere la prima posizione e continuare il proprio cammino senza sconfitte, mentre la squadra di Attilio Caja è in un eccellente momento di forma e arriva da quattro vittorie consecutive.

Serie A Basket - 11ª Giornata – Milano super anche sotto Natale : Varese si arrende al Forum : L’Olimpia Milano vince ancora e festeggia il Natale da prima in classifica: la squadra di coach Pianigiani batte Varese nella sfida dell’11ª Giornata della Serie A L’Olimpia Milano regala una nuova gioia ai propri tifosi in vista dell’imminente Natale. La formazione Campione d’Italia in carica batte Varese (72-67) nella sfida dell’11ª Giornata di Serie A e si prepara a passare un Natale da prima in classifica. Grazie a questo successo ...

LIVE Milano-Varese Basket - Serie A in DIRETTA : il derby lombardo in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Varese, sfida valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Grandissima attesa per il 177° derby lombardo tra le due formazioni: l'Olimpia vuole difendere la prima posizione e continuare il proprio cammino senza sconfitte, mentre la squadra di Attilio Caja è in un eccellente momento di forma e arriva da quattro vittorie consecutive.

Basket - Eurolega 2019 : il Panathinaikos presentarà un esposto dopo la sconfitta con Milano : L’Olimpia Milano ha espugnato OAKA per 86-83 ed è tornata alla vittoria in Eurolega dopo cinque sconfitte consecutive, ma il match con il Panathinaikos avrà una prosecuzione anche dopo il suono dell’ultima sirena. Infatti la società greca presenterà un esposto ai vertici dell’Eurolega per i fatti accaduti nel finale di partita, riguardante una situazione particolare con il cronometro. Con Milano avanti di 10 punti (84-74), il ...

Basket - Eurolega : Milano col brivido - Panathinaikos battuto 86-83 : All'Olympic Indoor di Atene l' Olimpia Milano piega 86-83 i padroni di casa del Panathinaikos in Eurolega. Un successo che consente alla squadra di Pianigiani di voltare pagina dopo le cinque ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Panathinaikos 86-83 ad Atene : Panathinaikos-Olimpia Milano, la cronaca Le squadre faticano ad entrare in partita, pagando in termini di energia il back to back in appena 48 ore . Milano all'inizio è solo Micov, che con due ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano scaccia la crisi e i fantasmi. Blitz in Grecia - Panathinaikos sconfitto! : L’Olimpia Milano sbanca Atene per la seconda volta in stagione. Questa volta l’Armani Exchange espugna OAKA, casa del Panathinaikos, vincendo per 86-83 nella quattordicesima giornata dell’Eurolega. Un successo che scaccia la crisi dopo le cinque sconfitte consecutive e che soprattutto rilancia le ambizioni playoff della formazione di Simone Pianigiani. Milano ha avuto anche quindici punti di vantaggio, prima di subire la ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano avanti 56-64 con dieci minuti da giocare : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valevole per la quattordicesima giornata dell'Eurolega 2018-2019 di basket. Trasferta molto complicata per la formazione allenata da Simone Pianigiani, in una sfida da considerarsi in tutto e per tutto uno scontro diretto in ottica playoff. Mike James e compagni stanno attraversando un periodo complicato e, dopo un'ottima partenza, hanno trovato cinque

