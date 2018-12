Baglioni | I vincitori di Sanremo Giovani di origine straniera? La musica è più

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “I vincitori della sezione Giovani sono di origine straniera? La musica è più avanti della politica - non ha rancori” : “Il bubbone dell’immigrazione è scoppiato per l’incapacità della classe politica. Non si risolve, non lo risolve nessuno. E abbiamo già perso almeno 25-30 anni. La musica però è più avanti della politica perché non ha questo rancore dentro, ma è finalizzata al raggiungimento della bellezza e dell’armonia”. Claudio Baglioni risponde così in conferenza stampa a chi gli fa notare che la sezione Giovani del Festival della Canzone ...