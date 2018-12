Manovra - Bagarre e spintoni al Senato : voto finale nella notte. Il Pd annuncia il ricorso alla Consulta : Una giornata convulsa, fatta di sedute sospese e bagarre in aula, culminata con gli spintoni tra Simona Malpezzi (Pd) e Laura Bottici (M5s). E poi caos e tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione a singhiozzo e voto sulla fiducia fissato a notte fonda. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentato in Senato nel primo pomeriggio, ma la discussione nel merito è iniziata soltanto in serata. Il governo ...

Manovra - Bagarre in Senato : posta la fiducia. L'opposizione insorge : 'Vergogna' : In un percorso accidentato che lascia strascichi anche nel governo, con nuovi attacchi del M5s ai tecnici del ministero dell'Economia e della Ragioneria, difesi dalla Lega. Il 'maxiemendamento' alla ...

Manovra - Bagarre in Senato : rissa tra Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s). L’accusa : “Mi ha messo le mani addosso” : Momenti di fortissima tensione con scontri e spintoni tra le senatrici Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s) che fa parte dei questori d’Aula. A Palazzo Madama si stavano per votare due mozioni per il rinvio della votazione e discussione della Manovra avanzate dal Partito democratico e da Forza Italia, quando dai banchi dei dem, alcuni Senatori si sono alzati per andare sui banchi del governo e lanciare i fogli del maxiemendamento. Tensioni anche ...

Manovra - il maxi-emendamento slitta e scoppia la Bagarre. Forza Italia si volta per protesta. E Casellati : “Governo rispetti Senato” : Bagarre in Senato dopo l’annuncio in Aula da parte della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dello slittamento dei lavori e del voto di fiducia a sabato, per il mancato arrivo del maxi-emendamento sulla Manovra, ancora non pronto. L’ennesimo tentennamento ha provocato prima la reazione furente delle opposizioni, dal Pd a Leu, fino a Forza Italia. Poi, la reazione della presidente dell’aula di Palazzo Madama, la ...

Manovra - Bottici (M5s) : “Senatori Pd sono macchiette”. Esplode la Bagarre - Marcucci : “Si vergogni” : “Mi ricordo leggi di Bilancio arrivati all’ultimo minuto, emendamenti a cui mancavano dei pezzi e per la maggioranza andava tutto bene. E ora parlate di dignità del Parlamento, ma non siete credibili e così facendo lo sarete sempre meno”. Lo ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle, Laura Bottici, intervenendo nell’Aula del Senato nel corso dell discussione generale sulla Manovra, definendo poi i colleghi del Pd delle ...

Dl Genova - Bagarre in Senato. Toninelli esulta con il pugno - le opposizioni insorgono e Casellati lo riprende : bagarre nell’aula del Senato dopo l’approvazione del decreto Genova. Il motivo? L’esultanza del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha alzato il pugno ripetutamente come segno di giubilo. Così le opposizioni, Pd e Forza Italia su tutte, hanno protestato in modo vivace. Il capogruppo azzurro Anna Maria Bernini, ha attaccato il ministro: “Toninelli ha alzato il pugno durante l’approvazione. Non venga ...