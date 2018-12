Auto contro il semaforo | morto 19enne e altri tre giovani feriti

Cuneo - Auto contro il semaforo mentre va a festeggiare il compleanno : morto 19enne : Incidente nella notte a Sanfrè, in provincia di Cuneo, dove un'auto è andata a schiantarsi contro un semaforo ad un incrocio. A bordo viaggiavano due coppie di amici: un 19enne ha perso la vita e gli altri tre sono gravemente feriti. Stavano andando a festeggiare il compleanno del giovane che è deceduto. Ignote le cause.Continua a leggere

Auto fuori strada dopo lo scontro alla rotonda - due donne ferite : Tampona un Tir fra Piacenza e Fiorenzuola, un uomo all'ospedale 3 Auto fuori strada dopo lo scontro alla rotonda, due donne ferite I soccoritori sul posto Due donne, di cui una anziana, sono finite ...

#controcorrente : la protesta degli Autotrasportatori della "Granda" dovrebbe avere il sostegno dell'intera provincia : Il divieto di percorrere la Valle Roya per i camion italiani rappresenta una mazzata pesantissima e un danno rilevante per l'intera economia della provincia di Cuneo. Non solo per gli interessi degli ...

Guida Autonoma : Jaguar Land Rover contro il futuro mal d’Auto : Il Gruppo Jaguar Land Rover sta portando avanti uno studio su un complesso algoritmo per contrastare il “mal d’auto”. Il sistema tramite l’azione combinata di sensori biometrici e dati dinamici e di movimento, permette al veicolo di riconoscere lo stato di malessere del conducente e personalizzare autonomamente le impostazioni di Guida per ridurre gli effetti del mal d’auto. Il mal d’auto o “chinetosi” potrebbe diventare un problema da ...

Il rimedio contro l'appannamento del vetro in Auto? Un calzino con la sabbietta : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Finisce con lo scooter contro un'Auto che lo precede - un ferito : Finisce con lo scooter contro un'auto che lo precede, un ferito La scena dell'incidente Un uomo è finito all'ospedale la mattina del 21 dicembre a causa di un incidente stradale avvenuto in via 4 ...

Incidenti : scontro tra Auto a Palermo - grave una ragazza : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - grave incidente stradale all’alba di oggi all'incrocio tra viale Lazio e via Sciuti a Palermo. Una ragazza di 21 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro avvenuto tra due auto. La giovane è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palerm

Scontro tra Auto a Barolo : nove feriti di cui 2 gravi portati a Torino e Alba : Scontro tra 2 auto a Barolo in via Crosia 38 alle 18 di giovedì 20 dicembre. nove le persone coinvolte di cui due ferite in maniera grave. Uno di questi è stato elitrasportato al Cto in codice rosso ...

Guida contromano ubriaco in Autostrada - la polizia lo sperona. VIDEO - : Vicino Reading, in Inghilterra, un uomo al volante di un furgone procedeva in senso opposto a quello di marcia, fino a che una volante non lo ha fermato costringendolo a un testa-coda

Catanzaro - scontro frontale tra Auto e suv : Giuseppe e Alessio muoiono a 18 e 19 anni : Giuseppe Putrone e Alessio Bianco sono le vittime di un drammatico incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla statale 106 in Calabria, ribattezzata anche "strada della morte". I due erano a bordo di un'auto che ha impattato contro un suv per cause ancora in via di accertamento: "Fermiamo questa strage".Continua a leggere

Donbass : Putin - Autorità ucraine hanno imposto un blocco contro il loro popolo : "La Russia è interessata alla pace e alla prosperità in tutto il mondo, compreso il Donbass", ha detto Putin. , Rum,

Con l'Auto contro l'albero : grave una donna rimasta incastrata : Erano da poco passate le 8 quando, in via Ramazzotti a Cervignano , all'altezza dell' Istituto Malignani , una donna, al volante della sua auto, è uscita autonomamente di strada, finendo la sua corsa ...