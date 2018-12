Carige - Malacalza si astiene : salta l’Aumento di capitale da 400 milioni : Svolta clamorosa nella vicenda Carige: la famiglia Malacalza si astiene in assemblea sulla proposta di aumento di capitale da 400 milioni. Con questa decisione salta l’intera operazione ...

Malacalza si astiene sull'Aumento di capitale - Carige nel caos : Ci vogliono cinque ore prima che l'azionista di riferimento di Carige, la Malacalza Investimenti, titolare del 27,7% del capitale, ufficializzi quanto già nell'aria da un paio di giorni, vale a dire ...

Carige - niente quorum : Aumento di capitale non passa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Aumento di capitale Carige - Malacalza si astiene : il provvedimento non passa : Azionisti riuniti dalle 10.30 al Tower Hotel, attesa per la decisione sull’Aumento di capitale da 400 milioni di euro

Mincione : «Carige - voto sì all’Aumento di capitale - poi si vedrà» : Al via a Genova l’assemblea di Carige chiamata a dare il via libera all’aumento di capitale da 400 milioni. Un’assise che si annuncia infuocata per le divisioni fra i soci sull’operazione, con il primo azionista Malacalza che sembra orientato all’astensione. Ma l’altro socio «forte» Mincione annuncia: «voto sì, poi si vedrà»....

Trussardi passa al fondo QuattroR Aumento di capitale di 50 milioni : Trussardi passa al fondo QuattroR. Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata in queste ore la firma dell'operazione, che vede il controllo del brand del Levriero passare al fondo specializzato in ...

Alerion - conferita delega a CdA per Aumento capitale : L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alerion Clean Power ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, la facoltà, di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via ...

Vertenza Cerella - dalla Regione ok ad Aumento capitale Tua : L'Aquila - Vertenza Cerella verso una schiarita. La Giunta regionale, nella seduta di sabato, ha approvato una delibera che mette Tua, che detiene il 51 per cento della società, nelle condizioni di procedere all'aumento di capitale in dei prossimi consigli di amministrazione. Lo ha comunicato il presidente vicario della Giunta regionale, Giovanni Lolli, affiancato dal consigliere delegato ai Trasporti, Maurizio Di Nicola, al ...

Safilo - conclusa opzione Aumento capitale : venduto l'80 - 7% : Si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta ai soci di Safilo Group di massime 213.043.881 azioni ordinarie di nuova emissione, legate all'aumento di capitale ...

Parma - deliberato un Aumento di capitale per 11 - 7 milioni di euro : Attraverso un comunicato ufficiale la società ha confermato la delibera di un aumento di capitale. L'intero importo è stato versato da Nuovo Inizio S.r.l. L'articolo Parma, deliberato un aumento di capitale per 11,7 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gabetti - concluso Aumento capitale per NPL riservato alle banche : Teleborsa, - Gabetti Property Solutions comunica che si è conclusa l'ulteriore esecuzione parziale dell' aumento di capitale relativo ai crediti NPL , non performing loans, crediti deteriorati, e ...

Bialetti - assemblea a gennaio per Aumento capitale fino a 10 milioni : Il CdA di Bialetti ha convocato per i giorni 18 e 19 gennaio, rispettivamente prima e seconda convocazione, l'assemblea straordinaria per l'attribuzione di una delega ad aumentare il capitale di un ...