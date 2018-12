Attenti al private message site su WhatsApp | virus da estirpare

optimaitalia

: Attenti al #privatemessagesite su WhatsApp, virus da estirpare - OptiMagazine : Attenti al #privatemessagesite su WhatsApp, virus da estirpare -

(Di domenica 23 dicembre 2018)Siete pregati di ignorare ilche potrebbe esservi stato recapitato su, od essere stato installato sul vostro PC tramite il passaggio su un qualche sito web sospetto, non identificato nello specifico. Dovete sapere che non vi si sta proponendo alcuno strumento utile per personalizzare i vostri auguri di Natale 2018: si tratta soltanto di un, che viaggia di macchina in macchina per arricchire soggetti terzi attraverso l'apertura di diverse pubblicità, che finiranno solo col rallentare il vostro dispositivo durante la navigazione in Rete, tramite l'apertura incontrollate delle più svariate pagine di pubblicità (PC, ma anche smartphone).Il pacchetto alberga nel vostro PC sotto forma di estensione del browser, che dovete prima scovare (cliccando su i tre puntini in alto a destra, e poi seguendo il percorso 'altri strumenti > estensioni'), e poi ...