Astori | parla mamma Anna | ' Nessun colpevole | voglio la verità!' E la piccola Vittoria

#CESEN Astori ES - 22puntata. Parla il capitano : 'Il campionato non è finito domenica'. I consigli del Condor Agostini : Il Cesena riparte da una delusione . Il punto del Manuzzi contro il Campobasso ultimo in classifica è poca roba, soprattutto perché il Matelica capolista adesso è a +7. Assenze, infortuni, sfortuna e ...

"L'amore di mia figlia è l'unica cosa più forte del mio dolore". La compagna di Astori parla per la prima volta dopo la morte del calciatore : "L'amore di mia figlia è l'unica cosa più forte del mio dolore. Così deve essere. Devo riuscirci". È un lungo colloquio quello che Walter Veltroni ha avuto con Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, calciatore morte la notte del 4 marzo scorso. Francesca da quel giorno non ha mai parlato ma, come racconta a Veltroni sulle pagine de Il Corriere, sa che forse ricominciare vuol dire anche non aver paura di ...