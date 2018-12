Asso-Consum | avvocato pugliese nominato esperto tributarista della consulta legale Angelo

Una vergogna i mancati rimborsi Vodafone - TIM - Wind Tre dopo fatturazione a 28 giorni : Associazioni consumatori all’attacco : Questa mattina abbiamo dato ai nostri lettori la brutta notizia: i rimborsi Vodafone, TIM e Wind Tre dopo il periodo di fatturazione a 28 giorni sono stati sospesi. Il diritto acquisito dopo un sopruso che ha gravato sulle tasche di tantissimi italiani non verrà garantito per il momento, in attesa di una nuova decisione. Ma le associazioni dei consumatori italiane hanno cominciato a farsi sentire e non vogliono restare a guardare. Ecco dunque ...