Areola chiude la porta all’Italia | è ufficiale il rinnovo con il Psg

(Di domenica 23 dicembre 2018) Alphonseha firmato il prolungamento di contratto con il Paris Saint-Germain, a cui si legherà fino al 2023. Con ildel portiere, i parigini zittiscono così le voci relative a un suo possibile trasferimento. Al Khelaifi, il presidente del Psg, ha dichiarato che "Alphonse è uno dei simboli principali dell'eccellenza della nostra squadra. La direzione del club e i nostri tifosi apprezzano la lealtà che ha dimostrato nei confronti della società quando ha scelto un'opzione a lungo termine". L'estate scorsaera stato accostato alla Roma come possibile sostituto del brasiliano Alisson; negli ultimi mesi, il nome dell'estremo difensore francese era stato associato anche all'Inter, alla ricerca dell'erede di Handanovic.