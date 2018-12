Appalti senza gara fino a 150mila euro | 5 Stelle già pentiti | norma preoccupante

Manovra - il presidente Antimafia Morra : “Con Appalti senza gara a 150mila euro si sottovaluta rischio di favorire la mafia” : “Innalzamento della soglia di valore per l’affidamento diretto dei lavori pubblici? Grave preoccupazione. E’ stato sottovaluta to il rischio di favorire le organizzazioni mafiose”. Poche ore dopo l’approvazione della Manovra tra le polemiche per ritardi e slittamenti, il presidente M5s della commissione Antimafia Nicola Morra è intervenuto per criticare la norma inserita nel provvedimento che fa passare da 40mila a 150mila ...

Manovra - soglia degli Appalti si alza a 200mila euro : senza gara lavori per 7 miliardi : La legge di Bilancio modifica la soglia di affidamento diretto degli appalti per i Comuni. Il tetto per affidare i lavori senza bando, gara e senza alcuna trasparenza viene alzato da 40mila a 200mila euro. Un'operazione per cui 7 miliardi di euro di spese potrebbero essere stanziati solo a discrezione dei sindaci.Continua a leggere