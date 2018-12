Angelo Sanzio picchiato per strada | il Ken del Grande Fratello finisce in ospedale

Angelo Sanzio picchiato : “È quello del GF”. Il Ken Umano in ospedale. : Angelo Sanzio picchiato per strada a Civitavecchia ( ‘È quello del Grande Fratello’). Il Ken Umano in ospedale. La triste vicenda Brutto e triste episodio quello che nei giorni scorsi ha visto protagonista Angelo Sanzio, noto anche come il Ken Umano Italiano, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello (Nip) e opinionista di Barbara d’Urso. Il giovane […] L'articolo Angelo Sanzio picchiato: “È quello del ...