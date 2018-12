Angela Ponce | solo tu nell’universo

vanityfair

(Di domenica 23 dicembre 2018) Miss Universo 2018Miss Universo 2018Miss Universo 2018Miss Universo 2018Miss Universo 2018Miss Universo 2018Miss Universo 2018Miss Universo 2018Miss Universo 2018Miss Universo 2018Miss Universo 2018Questo articolo è stato pubblicato sul numero 51 di «Vanity Fair», in edicola fino al 26 dicembre. Le avevano detto che non avrebbe mai potuto partecipare., già Miss Cadiz 2015 e Miss Spagna 2018, invece è diventata la prima concorrente transgender in 67 edizioni di Miss Universo, concorso vinto quest’anno da Catriona Gray, Miss Filippine. Spagnola, 27 anni,ha sfilato a Bangkok insieme a 94 rappresentanti da tutto il mondo. Non sono mancate le polemiche. Ma anche se c’è chi su quella passerella non avrebbe voluto farla salire lei non se la prende: «Preferisco pensare che molti non mi capiscano: non si tratta di persone cattive, èche nessuno ha insegnato loro cos’è ...