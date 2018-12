Anche il governo si vergogna del taglio ai fondi per gli orfani di femminicidio

Il dissidente 5s Gregorio De Falco : "Il governo sulla manovra non ha rispettato Costituzione e Parlamento. Dovevamo lavorare Anche oggi e domani" : Gregorio De Falco, capofila a Palazzo Madama dei dissidenti M5s, ieri non ha votato la manovra criticando il "metodo e il modo" con cui è arrivata al Senato. Nel governo ha visto un atteggiamento irrispettoso nei confronti della Carta, un comportamento anticostituzionale. Così come è molto critico verso il ministro Toninelli che "non si fa valere" con Matteo Salvini in tema di immigrati.Senatore De Falco, ieri ha voluto ...

Investitori in fuga dalla Romania - panico borsa Bucarest. Governo propone tassa su 'avidità' contro bAnche : Oltre che della manovra del Governo M5S-Lega e dell'Italia che è riuscita a scongiurare la procedura di infrazione per debito eccessivo, in Europa in queste ore si parla anche della Romania e delle ...

La Cina spaventa e Anche la Germania corre ai ripari : governo tedesco rafforza legge anti-takeover : Gli investimenti cinesi in settori sensibili come le tlc, la difesa, l'energia, i media, preoccupano anche il governo tedesco, che lo scorso mercoledì ha approvato un progetto di legge che amplia i ...

Il governo taglia Anche le previsioni di crescita per il 2019 : Ue-Italia: commissario Dombrovskis, accordo su legge stabilità “non è soluzione ideale”. Berlino, 20 dic 08:35 - (Agenzia Nova) - L'accordo raggiunto ieri, 19 dicembre, tra la Commissione europea e l'Italia sulla legge di stabilità per il 2019 “non è la soluzione ideale, ma per ora permette di evita

Conte esulta e blinda il governo : "Resterò a palazzo Chigi Anche dopo le Europee" : ... il commissario per la stabilità dell'Euro Valdis Dombrovskis : ' Sono riuscito a spiegare le ragioni per le quali la terza economia dell'eurozona non poteva essere sottoposta a procedura d'...

Spagna : SAnchez - con mio governo arrivata politica migratoria : ... e una diminuzione del 50% delle richieste di asilo, Sanchez ha assicurato che "con questo governo non arriva l'immigrazione, ma la politica migratoria". Il premier socialista ha evidenziato che i ...

Manovra - emendamenti di governo e relatori : ecotassa rivista - scatta oltre i 160 grammi di Co2. C’è Anche milleproroghe : Tra un’interruzione e l’altra e la richiesta di spiegazioni da parte del premier o del ministro dell’Economia Giovanni Tria, sono arrivati alla commissione Bilancio del Senato gli emendamenti del governo e dei relatori alla Manovra. Sui cui saldi, nel frattempo, è ancora in corso la trattativa con la Ue. Tra le 20 modifiche dei relatori c’è anche l’ecotassa riveduta e corretta. Come anticipato, è stata alzata la soglia di ...

Lega - Rixi : “Berlusconi vuole che cada il governo? Ci chiese lui di fare un esecutivo alleandoci Anche con M5s” : “Berlusconi dice che il governo gialloverde deve cadere? Veramente lui è stato il primo a chiederci di fare un governo per dare stabilità al Paese, anche alleandoci col M5s. Non è che si può entrare in un governo e dopo 6 mesi spegnere la luce o staccare la spina”. Sono le parole del viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi (Lega), nel corso di 24 Mattino, su Radio24. Il politico leghista aggiunge: “Alle elezioni europee ...

Ok del governo Anche ai fondi per le metropolitane e le buche di Roma : Cambia l'ecotassa. Arrivano i soldi per le buche di Roma. Vengono tagliati di 600 milioni i premi che le imprese versano all'Inail. Il vertice di ieri a Palazzo Chigi ha permesso al Movimento Cinque ...

Con le parole si può vincere - ma poi Anche morire - caro Governo - Milano Post : Quando le parole diventano suoni e poi fastidiosi echi senza significato, quelle parole sono l'evidenza del fallimento. Eppure molte volte la politica si è affidata alle parole e a chi dimostrava convinzione, determinazione, ma scriveva nell'acqua le illusioni con la retorica e la maestria di un attore imPostato che recita ad effetto. ...

Manovra - Lega all’attacco dell’ecotassa. Garavaglia : “Governo dice no”. Modifica per togliere Anche gli incentivi al green : La Lega va all’attacco dell’ecotassa. Un emendamento alla Manovra del Carroccio propone lo stop non solo all’imposta sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che nel frattempo smentisce la posizione della sua parigrado in quota M5s, Laura Castelli, e ribalta la posizione del governo: “Come esecutivo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, ...

Fiducia al Governo Anche alla Camera sul dl fiscale - 310 sì : Roma, 13 dic., askanews, - Dopo la Fiducia la Senato sul ddl anticorruzione, il Governo Conte M5s-Lega ha incassato la Fiducia anche della Camera sul decreto fiscale, con 310 voti favorevoli, 228 ...

Berlusconi sul governo 5 stelle : “Non sono buoni neAnche per i cessi - Matterella darebbe governo al centrodestra” : Berlusconi torna a tuonare contro il governo, principalmente a quello 5 stelle e racconta di un Mattarella propenso a dare gli incarichi al centrodestra Parlando più in particolare della manovra l’ex premier si è detto certo che il testo non cambierà e che “il 19 dicembre la Commissione deciderà la procedura d’infrazione”. Procedura che “durerà tre anni e molto probabilmente non sarà sul deficit, ma sul debito, che ...

Parità di genere - in Italia il governo è fatto per l’80% di uomini. Poche donne Anche nei consigli regionali : Dal 2004 ad oggi una serie di leggi hanno cercato di migliorare la Parità di genere negli organi di rappresentanza politica. Non sempre, però, con gli effetti sperati. Basti pensare che, ad oggi, il 14 per cento dei sindaci Italiani è di sesso femminile e solo due delle 21 tra regioni e province autonome sono guidate da donne. anche nell’attuale esecutivo la situazione non è migliore. Undici donne e l’80 per cento di uomini: questa la fotografia ...