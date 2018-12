Anastasio ha annunciato le date de La fine del mondo Tour 2019

X Factor : trionfa Anastasio - il vincitore annunciato : Nessuna sorpresa: Anastasio ha vinto la dodicesima edizione di X Factor. Il giovane rapper di Meta di Sorrento ha costruito, insieme al suo giudice Mara Maionchi, un percorso perfetto che ha messo in luce ogni settimana la sua dote principale: la capacità di scrivere dei testi originali e brillanti. Anastasio non è la voce, anzi, a volte, si è dimostrato piuttosto debole sul cantato dal punto di vista tecnico, e non è neanche il miglior ...

