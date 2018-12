Amore | lasciarsi per le feste

vanityfair

(Di domenica 23 dicembre 2018) Non pensateci troppoDivertirsi insieme Non dovete per forza passare lein famiglia Ponderate l'ansia Buoni propositi di coppiaPer qualcuno l’inverno è la stagione della cuffing season, ovvero quel periodo dell’anno in cui, complici le temperature fredde, si ha una particolare voglia di fidanzarsi e di trascorrere le serate abbracciati sul divano. Ma non per tutti è così. Secondo un articolo pubblicato dalla CNN, analizzando i dati di Facebook sarebbe possibile capire quando le persone si lasciano di più. E sarebbe proprio prima delle. A elaborare il grafico è stato il giornalista britannico David McCandless, che lo ha presentato durante una conferenza TED lo scorso luglio a Oxford, in Inghilterra. Nel discorso, McCandless ha spiegato di aver analizzato 10.000 aggiornamenti di stato di Facebook che riportavano le frasi “rottura” e ...