Amici | la frase horror di Alessandra Celentano sul corpo di Lauren | sbotta pure Maria De

Amici di Maria De Filippi - sconcerto in studio : 'Dagli l'asta' - la frase che fa impallidire i telespettatori : Ospite dell'ultimo pomeridiano dell'anno di Amici , di sabato 15 dicembre, è stato Marco Carta . Il cantante è tornato negli studi del talent-show per promuovere il suo ultimo album Una foto di me e ...