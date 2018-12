eurogamer

: Alle 18:30 ritorniamo insieme su Alien Isolation con una nuova interessante diretta #AlienIsolation - Eurogamer_it : Alle 18:30 ritorniamo insieme su Alien Isolation con una nuova interessante diretta #AlienIsolation

(Di domenica 23 dicembre 2018)è un survival horror realizzato da Creative Assembly e pubblicato nel 2014. Il gioco, originariamente pensato per essere in terza persona, è stato pubblicato per PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 e Microsoft Windows.Ambientato nel 2137, ovvero 15 anni dopo gli eventi die 42 prima dis - Scontro finale, il titolo ci racconta la storia di Amanda Ripley, impegnata a indagare sulla scomparsa di sua madre Ellen Ripley. Amanda si dirige sulla stazione spaziale Sevastopol per recuperare la scatola nera della Nostromo, ma scoprirà soltanto che uno Xenomorfo ha terrorizzato la stazione e ucciso la maggior parte dell'equipaggio.L'appuntamento è dunque per questa sera18:30 per riscoprire in compagnia del nostro Nemurin questa perla del genere survival horror in prima persona.Read more…