Addio a Boschi | lo scienziato che sussurrava ai terremoti

Enzo Boschi è morto/ Addio all'ex presidente Ingv : 'Ieri assunti 100 precari per cui si era battuto' : morto Enzo Boschi , che è stato per 12 anni presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Aveva 76 anni ed era nato ad Arezzo

Addio ad Enzo Boschi - INGV : “Ha atteso che fossero tutti stabilizzati - poi se n’è andato” : “Ha atteso che fossero tutti stabilizzati, poi se n’è andato. Questo pensiero ha attraversato molti di noi alla notizia della scomparsa del Prof. Enzo Boschi. Ieri era stata una giornata straordinaria per l’Ente, con la firma di oltre cento contratti di lavoro ai “precari” storici, e lui non poteva scegliere un giorno qualunque per andar via. Quando era presidente dell’INGV si è a lungo battuto per aumentare la dotazione organica ...