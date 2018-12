2018 | l' Europa vacilla | da Brexit a sovranismo

Snowboard - Coppa Europa Hochfugen 2018 : Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti fanno doppietta nel PGS maschile : Ottime notizie dallo Snowboard italiano dalla tappa di Coppa Europa ad Hochfugen, in Germania. Nel gigante parallelo arriva una splendida doppietta firmata da Maurizio Bormolini e da Edwin Coratti che hanno occupato i primi due posti della graduatoria della gara tedesca. Il duo italiano ha preceduto l’austriaco Lukas Mathies che ha superato il tedesco Yannik Angenend nella Small Final che assegnava la terza posizione. Buono in chiave ...

Morbillo - sale in Europa : tornano i picchi nel 2018 : Un recente studio condotto dall'organizzazione WHO , World Health Organization, e pubblicato dal The Guardian ha dimostrato che l'aumentare del clima di scetticismo nei confronti dei vaccini ha ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : tripletta austriaca in SuperG. Settimo Federico Paini : L’Austria fa il ruolo della padrona nel secondo SuperG maschile di Coppa Europa a Zauchensee. tripletta austriaca nella gara di casa con la vittoria di Stefan Babinsky davanti ai connazionali Daniel Hemetsberger e Christopher Neumayer, staccati rispettivamente di quattro e ventiquattro centesimi. Quarto posto per il francese Roy Piccard, che paga 46 centesimi dalla vetta, mentre non si ripete lo svizzero Gino Caviezel, vincitore nella gara ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Gino Caviezel vince il SuperG maschile. Ottavo Alexander Prast : Lo svizzero Gino Caviezel ha vinto il SuperG di Coppa Europa a Zauchensee. Il velocista elvetico ha chiuso con il tempo di 1’10”02, precedendo di cinque centesimi il connazionale Stefan Rogentin e il francese Roy Piccard, entrambi secondi a pari merito. Distacchi davvero risicati tra gli atleti, visto che in quarta posizione a 9 centesimi ci sono i due austriaci Stefan Babinsky e Raphael Hasser, che si posizionano entrambi in quarta ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : doppietta austriaca nel SuperG - con Elisabeth Reisinger che vince davanti a Heider - settima Federica Sosio : doppietta austriaca nel SuperGigante di Zauchensee, in Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018-19. Il successo, infatti, è andato a Elisabeth Reisinger con il tempo di 1:12.68 al termine di una prova letteralmente dominata, nella quale ha rifilato ben 61 centesimi alla connazionale Michaela Heider, mentre sul gradino più basso del podio troviamo la svizzera Luana Fleutsch a 66. Quarta posizione per la connazionale Nathalie ...

Disparità di genere - Italia fanalino di coda in Europa nel 2018 : Una seconda motivazione è data dal fatto che le donne sono sottorappresentate nelle aree di occupazione in crescita , che richiedono competenze e conoscenze STEM , scienza, tecnologia, ingegneria e ...

Sci alpino - Coppa Europa Obereggen 2018 : Giuliano Razzoli secondo per un soffio nello speciale vinto da Istok Rodes : Beffa per Giuliano Razzoli, secondo nello speciale di Obereggen valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Il campione olimpico di Vancouver 2010 era al comando al termine della prima manche, ma con una seconda discesa non impeccabile, è scivolato nella piazza d’onore a 18 centesimi dal vincitore, il croato Istok Rodes, che chiude con il tempo complessivo di 1:40.73. Sul podio un altro croato, Elias Kolega, terzo a 41 centesimi ...

Clima - NOAA : il 2018 l’anno più caldo mai registrato in Europa : Il 2018 è l’anno più caldo mai registrato in Europa dal 1910, da quando hanno avuto inizio le rilevazioni: nei primi 11 mesi di quest’anno la temperatura è stata di 1,8°C superiore alla media, battendo il record del 2014, spiega l’agenzia statunitense NOAA, secondo cui i 3 mesi da settembre a novembre sono stati i secondi più caldi (+1,7°C) dopo quelli del 2006, mentre novembre si è piazzato 11°. A livello mondiale il mese ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : strepitosa Nadia Delago! Vince anche la seconda discesa e centra la doppietta! : Davvero un Magic moment per Nadia Delago! La sciatrice nata a Bressanone, infatti, centra una storica doppietta nelle due discese libere in programma oggi a Zauchensee, Austria, valevoli per la Coppa Europa di sci alpino 2018-19. Dopo il brillante successo nella prima prova disputata in mattinata la minore delle due sorelle Delago, ha concesso il bis, dominando anche la seconda discesa di giornata. Nadia Delago, infatti, ha chiuso con il tempo ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Nadia Delago segue le orme della sorella e vince la discesa davanti a Suter e Greber! : Dopo la piazza d’onore nella discesa libera di Coppa del Mondo conquistata ieri dalla sorella Nicol in Van Gardena, grande risposta oggi di Nadia Delago, che vince, o per meglio dire, domina, la prima libera di Zauchensee, Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. La classe 1997, già ieri in prova aveva fatto capire che la pista austriaca le piaceva (facendo segnare il secondo tempo assoluto) ma oggi si è superata, ...

Nonostante l’arrivo del freddo e della neve - il 2018 si classifica come l’anno più caldo di sempre in Europa : Nonostante l’arrivo del freddo e della neve, il 2018 si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,80 gradi alla media storica (1910-2000). È quanto emerge dalle ultime elaborazioni Coldiretti relativa ai primi undici mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre dai quali si evidenzia peraltro che a livello planetario il 2018 si colloca ...