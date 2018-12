Word | come numerare le pagine non dalla prima

Come numerare pagine in Word : Dovete scrivere una tesi e non sapete Come numerare pagine in Word? Non è necessario numerare le pagine manualmente una per una, perché Word offre una funzione che permette di numerare le pagine automaticamente. Vediamo leggi di più...

Come convertire un PDF in DOC Word : convertire un PDF in un DOC Word non è così semplice Come la conversione inversa, Come hai potuto notare dalla guida dedicata. In questo caso occorre avvalersi dei servizi gratuiti online, ma non è il [...] L'articolo Come convertire un PDF in DOC Word è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Windows 10 : come rimuovere la passWord per l’accesso diretto : Con l’aggiornamento a Windows 10 molte cose sono cambiate rispetto ai sistemi operativi precedenti, dalla grafica, alle molteplici funzioni fino alla password nella schermata di blocco per accedere al proprio PC o laptop. I migliori [...] L'articolo Windows 10: come rimuovere la password per l’accesso diretto è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Come contare le battute in Word : Oggi sempre di più è necessario sapere Come contare le battute in Word. Sì perché in ambito giornalistico ed editoriale, il dato più richiesto non è il numero di pagine ma il numero di battute. leggi di più...

Come cambiare lingua su Word : Vi state chiedendo Come cambiare lingua su Word? Oggi dedichiamo la nostra guida proprio a coloro che vogliono perfezionare il proprio inglese (o francese che sia) utilizzando la lingua straniera anche nei programmi e nelle leggi di più...

123456 è ancora la passWord più utilizzata - come crearne una sicura : Le abitudini sono dure a morire e su oltre 5 milioni di account, “123456” e la stessa parola “password” sono le più utilizzare per tenere al sicuro i propri account. Al sicuro si fa per [...] L'articolo 123456 è ancora la password più utilizzata, come crearne una sicura è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Word : come scrivere su due colonne : Siete alle prime armi con Word e avete bisogno di sapere come scrivere su due colonne? Tranquilli, la nostra guida di oggi è stata creata apposta per insegnarvi a disporre il contenuto di un documento leggi di più...

Come creare un indice con Word : Oggi vediamo Come creare un indice in Word, ovvero quella traccia che permette al lettore di un testo di trovare dei riferimenti sulle pagine in cui vengono trattati determinati temi. Microsoft Word include proprio una leggi di più...

Come creare sommario in Word : Avete concluso la vostra tesina ma non sapete Come creare un sommario in Word? Niente panico! Microsoft Word consente di creare sommari automatici grazie ai quali potrete ritrovare facilmente i paragrafi del vostro documento, senza leggi di più...

Come creare un indice con Word : Oggi vediamo Come creare un indice in Word, ovvero quella traccia che permette al lettore di un testo di trovare dei riferimenti sulle pagine in cui vengono trattati determinati temi. Microsoft Word include proprio una leggi di più...

Come creare sommario in Word : Avete concluso la vostra tesina ma non sapete Come creare un sommario in Word? Niente panico! Microsoft Word consente di creare sommari automatici grazie ai quali potrete ritrovare facilmente i paragrafi del vostro documento, senza leggi di più...

Come convertire DOC Word in PDF : Se ti stai chiedendo Come convertire un documento Word in PDF e ti senti smarrito, stai tranquillo e continua a leggere perché sei nel posto giusto per trovare la risposta giusta al tuo dubbio. A [...] L'articolo Come convertire DOC Word in PDF è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Come recuperare documenti Word cancellati : Avete bisogno di recuperare un documento Word importante, perso dopo un blackout, un crash del software o semplicemente una distrazione, ma non sapete quale procedura seguire? Nelle prossime righe vi spiegheremo Come recuperare documenti Word leggi di più...

Come resettare la passWord di Windows 10 quando la dimentichi : Perdere o dimenticare la password è una cosa molto meno rara di quanto tu possa pensare e succede a migliaia di persone al mondo, ogni giorno. Magari l'hai appena cambiata e non ancora memorizzata, e ...