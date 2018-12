Whatsapp ha un serio problema di pedo-pornografia

agi

: Ma sul serio da qualche parte ha nevicatooo?! La verità è che io non ho ancora aperto nessuna finestra, quindi potr… - hope_2419 : Ma sul serio da qualche parte ha nevicatooo?! La verità è che io non ho ancora aperto nessuna finestra, quindi potr… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Whatsapp ha un: si chiama. Sull'app ci sono decine di gruppi aperti che condividono immagini di abusi sui minori. Lo afferma un rapporto di due Ong israeliane, Screen Savers e Netivei Reshet. I contenuti, come ha potuto verificare Agi, sono facilmente rintracciabili e accessibili, da chiunque e senza alcun controllo.I gruppi “liberano” laÈ un effetto collaterale di una funzione, lanciata nel 2016, che consente di invitare un utente a un gruppo condividendo un link. L'app lo ha fatto per espandere le conversazioni, visto che una concorrente come Telegram fa proprio dei gruppi aperti uno dei propri punti di forza. In teoria, il sistema ha delle limitazioni: non si può entrare fino a quando non si riceve o non si conosce il link per accedere. Whatsapp sa che i gruppi possono essere complicati da ...