West Ham-Watford 0-2

Inter-West Ham - contatti per Gabigol : Il West Ham è al momento il club più interessato e, come riporta Sky Sport , ci sono anche già stati dei contatti tra gli Hammers e i nerazzurri . Ancora qualche settimana e poi si capirà se sarà l'...

Calciomercato : Gabigol può andare al West Ham - contatti in corso : Sirene inglesi per Gabigol. La Premier League corteggia il brasiliano di proprietà dell'Inter, in prestito al Santos. Difficilmente il giocatore resterà in Brasile: a lui sono interessati il West Ham ...

Fulham-West Ham 0-2 : Robert Snodgrass e Michail Antonio hanno entrambi segnato un gol, grazie al quale il West Ham ha sconfitto il Fulham con il risultato di 2-0. In questa vittoria per il West Ham, Lukasz Fabianski è ...

Calciomercato West Ham - piace un difensore del Manchester United : Calciomercato Premier League: gli Hammers vorrebbero tentare il colpo grosso in difesa, prelevando dai Red Devils a gennaio Antonio Valencia.Calciomercato West Ham Antonio Valencia / Dopo essere finito ai margini nel Manchester United, Antonio Valencia potrebbe lasciare Old Trafford per trovare spazio nel West Ham.Nel futuro del terzino destro ecuadoregno, come riportato stamane dal ‘Daily Star’, c’è infatti ...

Pronostico Sheffield United vs West Bromwich Albion - Championship 14-12-2018 e Analisi : Championship, 22^ giornata, Analisi e Pronostico di Sheffield United-West Bromwich Albion, venerdì 14 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Sheffield United-West Bromwich Albion, venerdì 14 dicembre. Il big match della ventiduesima giornata di Sky Bet Championship è quello di Bramall Lane, dove lo Sheffield di Chris Wilder affronterà il West Bromwich di Darren Moore. Una sfida che promette emozioni tra due squadre che ...

West Ham - Felipe Anderson è tornato : sono cinque gol nelle ultime sei partite : Felipe Anderson l'uomo simbolo di questi due mesi quasi perfetti del West Ham. Tredici punti sui 21 conquistati finora sono stati ottenuti in questo periodo ed è innegabile contributo dato dall'ex ...

Premier - Sanè e Mahrez lanciano il City. Bene anche West Ham e Brighton : Chi può fermare il Manchester City? Non certo il Watford che aveva perso gli ultimi otto confronti contro i Citizens, subendo undici reti nelle ultime due sfide disputate a Vicarage Road. E allora la ...

Pronostico West Bromwich Albion vs Brentford - Championship 3-12-2018 e Analisi : Championship, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di West Bromwich Albion-Brentford, lunedì 3 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.West Bromwich Albion-Brentford, lunedì 3 dicembre. A Hawthorns va in scena il match che chiuderà la ventesima giornata di Sky Bet Championship. I due club lottano per obiettivi diversi e per entrambi vincere vorrebbe dire consolidare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. I baggies arrivano da ...

Newcastle - la protesta dei tifosi è una beffa : società spegne monitori - poi arriva gol del West Ham : Un pomeriggio da dimenticare, per il Newcastle e i suoi tifosi. I sostenitori inglesi, infatti, avevano deciso di protestare contro la squadra prendendo posto sugli spalti all'undicesimo minuto di ...

Premier League - i risultati della quattordicesima giornata : City inarrestabile - tris West Ham a Newcastle : E ora provateci! E' il messaggio forte e chiaro lanciato dal Manchester City di Pep Guardiola . V ittoria, non senza faticare, contro il Bournemouth e momentaneo +5 in classifica sul Liverpool . Il ...

Premier League : il Manchester City è uno spettacolo - West Ham al tappeto ma il Liverpool non molla : Premier League: il Manchester City vittorioso contro il West Ham per 4-0, il Liverpool ha risposto a dovere battendo il Watford Posizioni invariate in vetta alla Premier League dopo la 13esima giornata con il Manchester City capolista che mantiene un vantaggio di 2 punti sulla più diretta avversaria battendo 4-0 in trasferta il West Ham. Resta in scia il Liverpool che risponde superando 3-0 il Watford. Al poker dei ‘citizens’ ...

Probabili Formazioni West Ham United vs Manchester City - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Hammers con l’11 titolare; Cityzens ancora senza Sané?Il sabato valevole per la 13^giornata di Premier League vedrà il match del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham United e il Manchester City.Come arrivano West Ham e Manchester?Gli Hammers arrivano dal pareggio ottenuto prima della sosta per le Nazionali nell’ultimo ...