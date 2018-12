Weekly Beasts : Tra le più belle foto di animali di questa settimana ci sono un tamandua, un gatto viverrino e tanta neve

Weekly Beasts : Un giudice, un Babbo Natale, qualche rugbista e l'anatra più famosa del mondo, fra le migliori foto di animali (e umani) della settimana

Weekly Beasts : Una carpa in posa per diventare un meme e due lamantini con una storia triste, tra gli animali più fotogenici della settimana

Weekly Beasts : Nelle ultime settimane si è fatta notare molto un'anatra di Central Park, finita di diritto nelle foto di animali migliori della settimana

Weekly Beasts : Un rugoso gatto Sphynx che bacia il suo proprietario, un pellicano che non è dell'idea di farsi prendere e due occhi di cane che più azzurri di così non si può

Weekly Beasts : Lemuri e zucche, piccoli e grandi gabbiani, libellule e gipeti, nella raccolta bestiale della settimana

Weekly Beasts : Un orso polare molto vicino a un gruppo di bambini, oche schierate e una foca particolarmente rotonda, tra le foto di animali della settimana