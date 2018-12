Volley | A2 Maschile | Girone Blu | il Club Italia festeggia il Natale con una vittoria

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - Reggio Emilia sbanca Lamezia : IL TABELLINO - CONAD Lamezia - CONAD Reggio Emilia 0-3, 23-25, 16-25, 21-25, CONAD Lamezia: Negron 4, Alfieri 4, Bruno 5, Aprile 6, Bigarelli 17, Fantini 11, De Santis, L,, Zito, L,, Butera 0. N.E. ...

Volley : A2 Maschile - a Santa Croce arriva Ferraro al posto di Taliani : Santa Croce SULL'ARNO, PISA,- La Kemas Lamipel Santa Croce dovrà fare i conti con l'assenza, per un lungo periodo, del libero fermato per un problema all'occhio per il quale sarà necessaria una ...

Volley : A2 Maschile - Santa Croce perde Taliani ed ingaggia Ferraro : Santa Croce SULL'ARNO, PISA,- Brutta tegola per la Kemas Lamipel Santa Croce che dovrà rinunciare per un periodo ancora non precisato al libero Filippo Taliani che dovrà fermarsi problema all'occhio ...

Volley : ranking europeo - Italia maschile quarta - la femminile terza : Le classifiche tengono conto delle ultime due edizioni dei Campionati Europei, l'ultima edizione dei Campionati del Mondo, la World League e il World Grand Prix 2017 e l'European League 2017. Nel ...

Volley : A2 Maschile - nel week end l'11a giornata - domani due anticipi nel Girone Bianco : ROMA - Nel week end si consuma l' 11° turno di A2 Credem Banca che si aprirà domani con due anticipi nel Girone Bianco. Alle 20.30 andranno in scena Mondovì -Lagonegro e Leverano-Roma. Il resto del ...

Volley : A2 Maschile - quattro anticipi fanno da prologo alla 10a giornata : ROMA - Domani e domenica la Serie A2 Credem Banca scenderà in campo per la 10a giornata di andata. Per il Girone Bianco si gioca sabato alle 18.00 il big match Kemas Lamiper S. Croce - Conad Reggio ...

Volley : A2 Maschile - la decima giornata si apre con quattro anticipi : ROMA -La Serie A2 Credem Banca si appresta a vivere la 10a giornata di andata. Il Girone Bianco si apre sabato 8 dicembre col big match Kemas Lamiper S. Croce - Conad Reggio Emilia, domenica 9 si ...

Monza Modena - risultato finale 0-3 - streaming video e tv : tris emiliano! - Serie A1 Volley Maschile - - IlSussidiario.net : Diretta Monza Modena: info streaming video e tv Rai del match di volley maschile, atteso nel 10turno di Serie A1 Superlega.

Volley : A2 Maschile - Lamezia ha presentato Gianpietro Rigano : ... la serie A ' La pallavolo mi ha dato tanto - ha detto Rigano - non potrei vivere senza pallavolo, non so immaginare la mia vita lontano da questo sport. So che le difficoltà che dovremo affrontare ...

Diretta/ Resovia Trento - risultato live 0-1 - streaming video Rai : 24-26 1set - Mondiali Volley Maschile club - - IlSussidiario.net : Diretta Resovia Trento: streaming video e tv Rai della partita, ultima della fase a gironi dei Mondiali di volley maschile per club.

Volley Club Frascati - capitan Libanori e l’Under 16 maschile : «Possiamo puntare al primo posto» : Roma – Il Volley Club Frascati è arrivato (tornato) a livelli altissimi nel settore femminile, ma anche in quello maschile il sodalizio del presidente Massimiliano Musetti ha cominciato un percorso importante. Il gruppo Under 16 ne è una chiara testimonianza: la squadra allenata da coach Luca Liberatoscioli (tecnico di primo livello scelto proprio per accelerare il percorso di crescita dei ragazzi frascatani) ha giocato finora cinque ...

Sada Trento - risultato live 1-1 - streaming video Rai : 25-17 - 26-28 - Mondiali club Volley Maschile - - IlSussidiario.net : Diretta Sada Trento: info streaming video e tv Rai del match, atteso oggi 28 novembre 2018 e valido per i Mondiali di volley maschile per club.

