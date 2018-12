Vodafone regala ad alcuni clienti un anno di film e serie TV su Infinity

Vodafone regala ad alcuni clienti 30 Giga al mese per sei mesi : Vodafone ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni suoi già clienti, ai quali viene offerta la possibilità di godere di un pacchetto di traffico dati aggiuntivo L'articolo Vodafone regala ad alcuni clienti 30 Giga al mese per sei mesi proviene da TuttoAndroid.

Accorrete - Vodafone vi regala due mesi di DAZN : Vodafone ripropone l'iniziativa Vodafone Happy Moment, che fa parte del programma Vodafone Happy, e dà ai suoi clienti la possibilità di ricevere un nuovo regalo, nell'attesa che arrivi l'Happy Friday.

Vodafone regala ad alcuni clienti 1000 minuti - 1000 SMS e 5 Giga per due mesi : Vodafone ha dato il via ad una nuova promo dedicata ad alcuni suoi clienti, a quali viene proposta l'attivazione dell'offerta Vodafone Special Free

Vodafone regala un anno di Amazon Prime con alcune offerte : Vodafone regala un codice per un anno di abbonamento Amazon Prime a coloro che sottoscrivono dal 16 al 22 novembre una delle offerte selezionate.

Vodafone Happy Moment regala 2 anni di abbonamento digitale a Vanity Fair ad alcuni clienti : Dopo il quiz dedicato al Cinema e dopo la promozione Happy Giga Night di Hallowen, arriva oggi il quiz dedicato alla moda che regala come premio 2 anni di abbonamento digitale alla rivista Vanity Fair. Vodafone Happy Moment è attivabile solo da alcuni clienti selezionati da Vodafone che saranno invitati a partecipare e rispondere correttamente a tre domande sull'argomento con due o quattro opzioni per la risposta.

Vodafone regala 5 GB di traffico a chi attiva OneNumber : Vodafone regala 5 GB di traffico Internet, da utilizzare su smartphone o smartwatch, a chi attiva Vodafone OneNumber entro il 18 novembre.

Vodafone Shake Remix Unlimited regala 10 GB per mix superiori ai 12 euro : Fino al 30 novembre Vodafone regala 10 GB di traffico in più agli utenti che attivano Vodafone Shake Remix con un costo superiore ai 12 euro.

Vodafone Happy Moment regala giga illimitati di notte per una settimana in occasione di Halloween : In occasione di Halloween Vodafone regala giga illimitati a tutti i suoi clienti per una settimana.