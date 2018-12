Vince sempre la Juve | Roma ko | bianconeri campioni d' inverno

Inter - Marotta : "Rilancerò l'Inter. Sennò Vince sempre la Juve..." : Io vivo soprattutto della passione verso questo mondo. Con Pavel diventiamo nemici calcisticamente, ma la vita continua'. Sorteggio Europa League, il nostro commento: "Inter e Napoli, tutto facile. ...

Ascolti tv - Vince la serata Nero a metà ma la finale di X Factor 2018 è la più vista di sempre : La serie tv poliziesca di Rai1 Nero a metà si aggiudica con la penultima puntata la prima serata con più di 4 milioni e mezzo di spettatori, vincendo su Canale 5 (in onda il film L’amore non va in vacanza) e su Rai3 (veniva trasmesso il film con Tom Hanks Aspettando il re) ma a fare rumore sono i numeri della finale di X Factor 2018, che è già diventata la più vista di sempre: ad assistere – in chiaro – alla vittoria di ...

Ascolti Tv giovedì 13 dicembre 2018. Vince Amendola ma boom X Factor - la finale più vista di sempre : Ascolti tv di giovedì 13 dicembre 2018 . La fiction di Raiuno Nero a Metà con Claudio Amendola si conferma leader della prima serata con 4 milioni e 743 mila spettatori di media pari al 21,2% di share.

Biathlon - Wierer Vince la gara sprint : è sempre più leader mondiale : ROMA - Dorothea Wierer ha vinto a Hochfilzen , Austria, la gara sprint, rafforzando la sua leadership nella classifica generale della Coppa del mondo di Biathlon . L'azzurra ha preceduto di sei decimi la finlandese Kaisa Makarainen , che all'ultimo rilevamento era in leggero vantaggio. L'altoatesina è sempre più leader con 204 punti contro i ...

Sci alpino - Vince sempre Mikaela Shiffrin! Battuta in finale Petra Vlhova nello slalom parallelo di St. Moritz. E’ fuga nella generale : Mikaela Shiffrin è sempre più “cannibale” e vince anche lo slalom parallelo di Sankt Moritz valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, il suo quinto trionfo in questa specialità, e diventa il successo numero 48 della sua incredibile carriera. La statunitense non smette di scrivere nuove pagine di storia dello sci a suon di vittorie e record, e in questa occasione conquista il successo in finale sulla slovacca Petra ...

Il CIES spiega il neocalcio : per Vincere il titolo servono sempre più punti : punti in classifica Qualche giorno fa, Alfonso Fasano ha scritto sul Napolista del dominio della Juventus sul campionato italiano. Un pezzo di commento su come i punteggi dei bianconeri siano in linea con quelli degli altri campionati europei. Oggi arriva la conferma del CIES, osservatorio calcistico con sede in Svizzera. Secondo un’analisi dei punti accumulati dalle squadre campioni nazionali, c’è sempre meno equilibrio competitivo ...

Sci - storica Shiffrin : a Lake Louise arriva anche il SuperG. È la 7di sempre a Vincere in tutte le specialità : Mikaela Shiffrin da record, è la settima sciatrice di sempre a vincere in tutte le specialità: discesa, gigante, speciale, combinata, slalom parallelo e ora anche SuperG. La campionessa statunitense ...

Sci di fondo - Pellegrino trionfa a Lillehammer : è il più Vincente di sempre : E' un giorno speciale per Federico Pellegrino , che vince la sprint a tecnica classica di Lillehammer, Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. L'azzurro diventa così l'atleta più vincente di sempre nella sprint skating. E' stata una gara straordinaria quella di Pellegrino , che è arrivato davanti a con al norvegese ...

Uomini e donne - Raffaella Mennoia e quel misterioso messaggio : 'L'amore Vince sempre'. E' caos : È bastata una semplice Instagram story pubblicata dall'autrice di Uomini e donne Raffaella Mennoia sul proprio profilo social a mandare letteralmente in delirio il web nella giornata di oggi, giovedì ...

Fiorentina - Pezzella : 'Juventus forte - proveremo a Vincere con il gioco e facendo sempre di più. Ronaldo...' : Ronaldo ' Pezzella in vista di Fiorentina Juventus Germán Pezzella , centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara di campionato di sabato, il sentito match ...

Biathlon - Lisa Vittozzi : “Non mi bastano più i piazzamenti - voglio Vincere e giocarmela sempre” : ESCLUSIVA OA SPORT – Abbiamo incontrato durante la Fiera Skipass l’azzurra Lisa Vittozzi, atleta 23enne del gruppo sportivo dei Carabinieri. Reduce dalla sua miglior stagione in Coppa del Mondo di Biathlon, chiusa al sesto posto nella classifica generale alle spalle di Dorothea Wierer, ha impreziosito la sua splendida annata con la medaglia di bronzo conquistata nella staffetta mista dei Giochi Olimpici di Pyeongchang, lottando per il ...

Inter-Frosinone - Spalletti : 'La reazione c'è stata - partita frizzante. Dobbiamo Vincere sempre da squadra' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport , Spalletti ha commentato così il match: "Un'ottima prestazione, l'Inter ha giocato un calcio frizzante. Oggi ci volevano calma e capacità di tenere palla in ...

Italia bella e Vincente - Mancini sempre più conVincente : la squadra si sblocca in fase realizzativa - ecco perchè è un ottimo punto di partenza : Si è conclusa un’altra partita per l’Italia, la seconda in pochi giorni, dopo il pareggio nella gara contro il Portogallo è arrivato il successo contro gli Usa, partita dominata per la squadra di Roberto Mancini ma sbloccata solamente nei minuti finali, la squadra cresce partita dopo partita e può rappresentare un importante punto di partenza per il futuro. Dopo la debacle con Ventura e la mancata qualificazione ai mondiali in ...