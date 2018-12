: Capodanno Viminale: niente botti in piazze e aree a rischio - #Capodanno #Viminale: #niente #botti - zazoomnews : Capodanno Viminale: niente botti in piazze e aree a rischio - #Capodanno #Viminale: #niente #botti - Cyber_Feed : Breaking News #Viminale,no a 'botti' in aree a rischio - TelevideoRai101 : Viminale,no a 'botti' in aree a rischio -

Massimo impegno per sensibilizzare i cittadini a un uso responsabile di "" e fuochi d'artificio evitandone ogni uso in prossimità di luoghi sensibili come ospedali, scuole,di interesse culturale. E' il contenuto di una circolare diramata dala tutti i prefetti in vista del Capodanno Bisogna "tutelare l'incolumità delle persone e degli amici animali -afferma il ministro Salvini- confido in un utilizzo intelligente di petardi e fuochi d'artificio, non roviniamoci i momenti di festa".(Di sabato 22 dicembre 2018)