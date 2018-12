Vikings 5X15 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di sabato 22 dicembre 2018) L’episodiova in onda su TimVision giovedì 27 dicembre 2018. Di seguitodel prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOIl nuovo episodio di5X14 si intitola Hell, che tradotto significa letteralmente “inferno”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. Il Vescovo Heahmund viene consumato dal rimorso quando lotta per rinunciare alle sue passioni. I Vichinghi si scontrano contro i Sassoni sul campo di battaglia, lasciando una figura chiave in bilico..: dove vedere l’episodio Negli USA e Canada l’episodio va in onda su History mercoledì 26 dicembre 2018. In Italia, la puntata doppiata in italiano viene trasmessa sulla piattaforma ...