Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 17 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1: CI SONO INFATTI LUNGHE CODE DA GUIDONIA FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE TROVIAMO CODE DA MONTE PORZIO FINO ALL’INNESTO CON LA A1 IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. RESTANDO SULLA A1, INCOLONNAMENTI TRA ORVIETO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1: CI SONO INFATTI LUNGHE CODE DA GUIDONIA FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA COLLEFERRO ED ANAGNI. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE TROVIAMO CODE DA MONTE PORZIO FINO ALL’INNESTO CON LA A1 IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI DOVE CONTINUANO I DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO : SI SUSSEGUONO CODE E RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI LA CONGESTIONE SI RIPERCUOTE ANCHE SUL TRATTO DELLA A1 CHE COLLEGA LA DIRAMAZIONE Roma NORD CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI STA IN FILA DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 12 : 30 : ILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD CHE VA DAL RACCORDO A SAN CESAREO E NEL TRATTO CHE VA DA GUIDONIA AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE SUD INOLTRE SI RALLENTA DA SAN CESAREO A COLLEFERRO PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO DIRAMAZIONE Roma SUD CHE VA DAL RACCORDO A SAN CESAREO E NEL TRATTO CHE COLLEGA LA A24 ALLA DIRAMAZIONE SUD SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI CODE IN DIMINUZIONE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 615+000 TRA ANAGNI E FERENTINO E ORA RISOLTO, PERMANGONO DISAGI CON CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD E SULLA A1 NEL TRATTO CHE COLLEGA LA A24 ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE SULLA A1 Roma NAPOLI CREA CODE AL KM 615+000 TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO DISAGI SULLA VIA FLAMINA TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE, SULLE RESTANTI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE SULLA A1 Roma NAPOLI CREA CODE AL KM 615+000 TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO DISAGI SULLA VIA FLAMINA TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE, SULLE RESTANTI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AD ECCEZIONE DELLA VIA FLAMINA DOVE UN INCIDENTE TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO CREA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE IN DATA ODIERNA LE LINEE 46 53 70 85 160 170 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA l’uscita per l’autostrada Roma-fiumicino E LO SVINCOLO PER LA A24, MENTRE, IN INTERNA, permangono RALLENTAMENTI TRA CASSIA E PRENESTINA; ANCORA code SULLA Roma-NAPOLI, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD/S. CESAREO, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO intenso IN CARREGGIATA ESTERNA TRA l’uscita per l’autostrada Roma-fiumicino E LO SVINCOLO PER LA A24, MENTRE, IN INTERNA, permangono CODE TRA CASSIA E PRENESTINA; ANCORA lunghe code SULLA Roma-NAPOLI, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD/S. CESAREO, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA AURELIA E LO SVINCOLO PER LA A24, MENTRE, IN INTERNA, LUNGHE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA; ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLA Roma-NAPOLI, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD/S. CESAREO, IN DIREZIONE NAPOLI; FORTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. ANCORA TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE ESTERNA; SULL’AUTOSTRADA A1 RALLENTAMENTI TRA ATTIGLIANO E MAGLIANO IN SABINA IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO INTENSO INVECE CHE NON ACCENNA A DIMINUIRE SULLA Roma-NAPOLI, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE ESTERNA; SULL’AUTOSTRADA A1 TRAFFICO RALLENTATO TRA ATTIGLIANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma; MENTRE PERMANGONO CODE SULLA Roma-NAPOLI, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD/S. ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 17:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO INTENSO CON CODE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER BOCCEA E L’OSTIENSE, MENTRE, IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER LA A91 E NOMENTANA; SULL’AUTOSTRADA A1 PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN VEICOLO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 17 | 30
Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 17:30 (Di sabato 22 dicembre 2018) Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1: SI RALLENTA INFATTI ALL’ALTEZZA DI ORTE VERSO Roma E PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD. PIÙ AVANTI, ANCORA LUNGHE CODE DA GUIDONIA FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE TROVIAMO CODE DA MONTE PORZIO FINO ALL’INNESTO CON LA A1 IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. PASSIAMO AL RACCORDO: IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA, IN INTERNA, ANCHE PER UN INCIDENTE, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. UN ALTRO INCIDENTE SULLA A24 Roma TERAMO STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DI Roma. DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ ...
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josephsayah142 : RT @romadailynews: Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 17:30', su #spreaker #infomobilita_regio… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 17:30', su #spreaker… - josephsayah142 : RT @romadailynews: Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 16:30', su #spreaker #infomobilita_regio… -
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