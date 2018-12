Vi dico che cosa penso della manovra modificata L' articolo del ministro Savona

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 dicembre : La manovra slitta. Ecco perché. Battaglia M5S-Lega sulle modifiche - i tecnici del ministero vogliono più tempo : nel marasma La manovra non si vede ancora: il Senato attende di approvarla alla cieca Figuraccia – Slitta di nuovo il Maxiemendamento Imbarazzo tra i gialloverdi e opposizioni furiose. Il via libera (forse) oggi. Conte rinvia la conferenza di fine anno di Luca De Carolis Il Coniglio Superiore di Marco Travaglio Che la Spazzacorrotti del ministro Alfonso Bonafede, appena approvata dal Parlamento, non piaccia all’avvocatura ...

Xylella - il ministro Centinaio : "Basta con i santoni che benedicono gli ulivi. E' emergenza nazionale : accellerare le eradicazioni" : "La magistratura collabori e non intralci il piano. Penso vada sanzionato chi ostacola la rimozione delle piante infette con idee strane"

Manchester United - per il dopo-Mourinho i bookmakers dicono Conte : José Mourinho è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Manchester United, adesso il club è alla ricerca di un valido sostituto per la panchina Finisce l’avventura di José Mourinho alla guida del Manchester United. Il tecnico portoghese paga il sesto posto in classifica e il – 19 rispetto al Liverpool, in vetta alla Premier, oltre alla rottura dei rapporti con lo spogliatoio. In lavagna è caccia al successore ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 dicembre : Manovra – Accordo fra Conte e l’Europa - che deve giustificare lo sforamento francese : La giornata Manovra, l’intesa con l’Ue evita (per ora) l’infrazione Finale – Dopo mesi di scontro, il governo riduce il deficit e chiude l’Accordo. Bruxelles vuole evitare altri guai dopo Brexit e Francia. Contrari i Paesi del Nord. Si deciderà oggi di Carlo Di Foggia Bolengo e i balenghi di Marco Travaglio Quando scoppiò, lo definimmo “il più grave scandalo che abbia coinvolto un leader politico ed ex premier italiano dai tempi di ...

Var - Tavecchio : “Qualche errore ci sta - sarebbe ridicolo rimetterlo in discussione” : “Il Var? Se andiamo a vedere le decisioni del Var hanno portato almeno per il 90% alla giustizia. Come tutte le cose che nascono e hanno il loro incedere, bisogna aspettarne il consolidamento. Finora il Var ha portato solo una grande perequazione nelle scelte di giustizia, poi qualche errore ci sta, è umano. Le decisioni adottate sono tutte opinabili, i fatti tecnici sono evidenti. sarebbe ridicolo rimettere in discussione il Var ...

Hamilton vs Schumacher - chi è il migliore? I numeri dicono... - : SCONTRO TRA TITANI I numeri e le statistiche non sempre donano la certezza assoluta nel giudicare chi sia il migliore tra due sportivi, soprattutto se questi hanno vissuto in due epoche o fatto parte ...

Quello che gli influencer non dicono : È su un aereo per 250 giorni all'anno e incontra ragazzi da tutto il mondo che la comparano a Gesù o Madre Teresa di Calcutta, e non si sa dove finisca il camp e inizino a crederci. Paris Hilton è la ...

Inter - Icardi : 'Rinnovo? Firmerò quando me lo dicono. Ecco perché ho fatto il cucchiaio' : Mauro Icardi , attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Udinese: ' Volevamo dare un segnale dopo la partita di martedì, ci dispiace per l'eliminazione . In campionato siamo ancora lì, possiamo raggiungere le squadre che ci sono ...

Io dico che se siamo felici non cerchiamo il porno : Al contrario, la ragazza educata a coprirsi perché indotta a credere di essere una pignatta colma di nefandezze, se crede di essere pericolosa perché appartiene al mondo del degrado, si porrà ...

F1 - Berger svela il futuro di Mick Schumacher : “mi ha impressionato - vi dico che macchina guiderà tra 2 anni” : Presente alla cerimonia dei Volanti 2018 e dei Caschi di Autosprint, Berger si è soffermato sul futuro di Mick Schumacher Un titolo di campione europeo di F3 già in tasca e un futuro in F2 già delineato, grazie al Team Prema. Mick Schumacher corre a grande velocità verso la Formula 1, compiendo sapientemente ogni passo e ragionando insieme al proprio entourage quale percorso seguire per non affrettare i tempi rischiando di bruciarsi. ...

Manovra - Tajani attacca il governo : “Una totale marcia indietro che sfiora il ridicolo - una figuraccia” : “Mi auguro che non ci sia una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia perché provocherebbe danni enormi al popolo italiano, ma tutto il resto è veramente ridicolo, per tornare al punto di partenza abbiamo bruciato 300 miliardi, mi sembra una scelta da irresponsabili”. Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a margine del prevertice del Ppe sull’esito dell’incontro tra il presidente della Commissione ...

Strasburgo - il tassista salvo perché musulmano : 'Mi ha detto 'mi vendico dei morti in Siria'' : Il presunto attentatore di Strasburgo , Cherif Chekatt , ha risparmiato il tassista con cui è fuggito dopo la sparatoria solo perché musulmano . Lo ha raccontato lo stesso tassista, svelando anche che ...

Che cosa c'è sul Cittadino in edicola giovedì 13 dicembre 2018 : La cronaca della città. Martedì in arrivo la decisione sul ponte chiuso di via Colombo , non percorribile da settembre, ; nasce 'Monza.Con', una alleanza a sedici per combattere la povertà; l'accordo ...

Ravezzani duro : 'Lo dico da tempo che l'Inter avrebbe dovuto cedere Perisic' : l'Inter è sotto accusa dopo l'eliminazione in Champions League maturata dopo il pareggio interno contro il Psv Eindhoven per 1-1, con il Tottenham che è riuscito a qualificarsi grazie allo stesso risultato ottenuto al Camp Nou contro il Barcellona. Un pari che fa ancora male visto che la squadra nerazzurra è consapevole di aver perso non solo una grande occasione visto che avrebbe dovuto battere l'ultima in classifica del proprio girone, già ...