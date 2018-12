Verso il voto | a Foligno le forze di sinistra fanno fronte comune | Uniti nella

Manovra attesa in Aula per il voto : Verso fiducia su testo del governo : Arriverà con ogni probabilità domani, in Aula al Senato, il maxiemendamento alla legge di bilancio. Lo si apprende a margine dei lavori della commissione Bilancio di Palazzo Madama. Il...

Matteo Salvini non tollera più i grillini : Verso il voto a marzo : La fine del Governo è nell’aria. Gli italiani non credono più nelle favole grilline. Sono arrabbiati, si sentono traditi. Peggio

Sondaggi : Lega stabile al 32% - M5s cala nelle intenzioni di voto. Sale la sfiducia Verso la manovra : La Lega continua a essere il primo partito, alta e stabile al 32%. Il Movimento 5 Stelle, invece, scende di un punto e un decimale e si assesta al 26,2. Tra i due alleati ci sono ormai sei punti di stacco, e il consenso per il governo in carica è oltre il 58%. Sono i dati dell’ultimo Sondaggio di Swg, diffusi dal TgLa7 il 10 dicembre. Dalla rilevazione emerge che il Pd è stabile al 17,5 (-0,1 rispetto al 3 dicembre), Forza Italia cresce di ...

Brexit - Parlamento Verso il no : 8 scenari per Londra dopo il voto. Corte Ue : ok a revoca unilaterale : Inizia una settimana cruciale per Brexit: martedì 11 il Parlamento dovrà decidere se approvare il Withdrawal Agreement, l'accordo sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea negoziato da Theresa May, e la dichiarazione politica sui rapporti futuri con la Ue...

La manovra Verso il voto di fiducia alla Camera. Stasera vertice di maggioranza : Ripreso alle 8 di questa mattina la discussione generale sulla legge di bilancio con il governo che dovrebbe porre la fiducia. Le misure bandiera reddito di cittadinanza e quota 100 sono rimandate all'...

Ddl Anticorruzione - Verso lo slittamento del voto - Salvini : ok senza norma sul peculato : Di Maio: "La più grande riparazione è l'approvazione in tempi più brevi" - La richiesta del Movimento alla Lega è che dopo l'incidente di martedì, il provvedimento sia approvato prima di quanto era ...

Brexit - May tira dritto dopo dimissioni quattro ministri. Ma conservatori Verso voto di sfiducia : Scontro nel governo britannico dopo l'intesa sulla Brexit ma il premier Theresa May tira dritto. «Credo con ogni fibra» del mio essere che l'intesa sulla Brexit raggiunta con...

Roma - Verso il referendum (consultivo) per privatizzare l’Atac : tutti gli interessi in ballo nel voto dell’11 novembre : Busitalia spa, rampante società di Ferrovie dello Stato, è ovviamente in prima fila. Ma ci sono anche le francesi Ratp, Veolia Transdev e Koelis e l’anglotedesca Arriva. Per non parlare dei consorzi più “piccoli”, come Roma Tpl Scarl, Sita Sud o la regionale Cotral (pronti anche ad accordi con le big). Sono molti gli spettatori interessati all’esito del referendum Romano del prossimo 11 novembre, promosso dai Radicali Italiani, con il quale si ...

Dl sicurezza Verso il voto di fiducia. Sulla prescrizione ancora tensioni : Salvini si dice coinvinto che il provvedimento sarà approvato. La partita politica è complicata dalle tensione fra Lega e 5 Stelle Sulla riforma della prescrizione. Per appianare i contrasti si discuterà in un vertice con il premier e i suoi vice -

Olimpiadi Invernali 2026 - Calgary Verso rinuncia. Oggi il voto : La canadese Calgary è ad un passo dal ritiro della candidatura per i Giochi Invernali 2026. Il comitato olimpico locale, ha approvato all'unanimità la mozione che invita il consiglio comunale della ...

