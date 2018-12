Verissimo quando torna? Silvia Toffanin fa uno strano annuncio

lanostratv

: @solo_io__ @Maria39150525 Verissimo, quando bevo un po’ troppo,diventi sempre troooooopo sincera!! Non va bene,si r… - enricabonaudo5 : @solo_io__ @Maria39150525 Verissimo, quando bevo un po’ troppo,diventi sempre troooooopo sincera!! Non va bene,si r… - RossoneroCinico : @paolomorganrio Verissimo. Io infatti dico che Rino oggi ha sbagliato quando non ha seguito le sue idee e ha provat… - alessia9514 : Quando arrivano Boldi e De Sica? Sto aspettando.. ?? #Verissimo -

(Di sabato 22 dicembre 2018)saluta il pubblico:ricomincianel 2019? Si è chiusa oggi la prima parte dell’edizione 2018/19 di, il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto dalla bella e brava, che al termine della puntata odierna, dopo l’intervista alla cantante Arianna Bergamaschi, ha fatto unmolto particolare parlando di alcune misteriose sorprese in arrivo nell’anno nuovo. Nessun dettaglio in più da parte della conduttrice di, che non si sa esattamentetornerà:, infatti, non andrà in onda sabato prossimo 29 dicembre, ma la padrona di casa si è limitata a dare appuntamento ai telespettatori per l’anno prossimo, senza specificare la data precisa del ritorno della trasmissione (sabato 5 o sabato 12 gennaio).Che dire? Auguro veramente un buon Natale di tutto cuore a voi e a tutte le ...