VERISSIMO Anticipazioni e ospiti 22 dicembre | Boldi e De Sica presentano il

Anticipazioni VERISSIMO - Francesco Monte e Giulia Salemi annunciano : 'Siamo una coppia' : È da poco finito il Grande Fratello con la vittoria di Walter Nudo: è stato il GFVip delle storie d'amore mai sbocciate, della complicità che non è mai sfociata in una vera e propria relazione, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che ad oggi sono ancora una coppia stabile. Eppure, inaspettatamente, Francesco Monte ha rilasciato delle dichiarazioni nello studio di Silvia Toffanin che fanno ...

VERISSIMO : speciale GRANDE FRATELLO VIP sabato 15 dicembre - anticipazioni : Lunedì scorso si è conclusa l’edizione 2018 del GRANDE FRATELLO Vip, ma subito i suoi protagonisti si ritrovano nel talk show del sabato pomeriggio di Canale 5. Ecco il comunicato ufficiale. sabato 15 dicembre su Canale 5, alle ore 16.00, Silvia Toffanin condurrà un appuntamento speciale e imperdibile con VERISSIMO interamente dedicato a GRANDE FRATELLO Vip. In esclusiva, saranno in studio, per un’imperdibile reunion, tutti i finalisti ...