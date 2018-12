Vela | l’Italia sorride alla Christmas Race | gli atleti italiana conquistano ben tre

Nuova Mazda3 : sVelati prezzi e info ufficiali per l’Italia [FOTO] : La Nuova Mazda3 è dotata della Nuova tecnologia SKYACTIV VEHICLE ARCHITECTURE e dei moderni sistemi di assistenza alla guida i-ACTIVSENSE Mazda Motor Italia dà il via alla prevendita della Nuova Mazda3, recentemente presentata al Salone di Los Angeles, riservando ai primi clienti il Celebration Pack, un pacchetto esclusivo di servizi incluso nel prezzo dell’auto, per celebrare coloro che guideranno per primi il nuovo modello che ...

Chievo - riVelazioni shock di Pellissier : “Mussolini ha fatto tante cose belle e importanti per l’Italia” : Il capitano del Chievo ha spiazzato tutti nel corso di una trasmissione radiofonica, mettendo in evidente imbarazzo i conduttori Calcio ma non solo, Sergio Pellissier si è lanciato anche nel mondo della politica durante un suo intervento nel programma di Radio 1 ‘Un giorno da pecora’. LaPresse/Spada L’attaccante del Chievo ha espresso le sue discutibili idee circa il fascismo, incensando parzialmente Benito Mussolini: ...

Manovra - Marine Le Pen sVela la vergogna europea per colpire L’Italia : Manovra, Marine Le Pen svela la vergogna europea per colpire L’Italia La bocciatura della Manovra italiana da parte della EU mette a fuoco una situazione complicata per il governo italiano che come annunciato in passato non è disposto a cambiare una virgola sulla Manovra. Gli ultimi atteggiamenti da Parte dell’ EU nei confronti dell’Italia ha acceso dibattiti e teorie sulle decisioni imposte contro il nostro Paese. Dopo le ...

Sport invernali - la stagione 2018-2019 entra nel vivo. Le ambizioni dell’Italia : podi - sorprese e riVelazioni : Dopo qualche antipasto (gigante femminile di sci alpino a Soelden, Grand Prix di pattinaggio artistico e le Coppa del Mondo di short track e big air), la stagione degli Sport invernali sta finalmente per entrare nel vivo. Dal prossimo fine settimana (17-18 novembre) inizieranno le gare a cadenza settimanale dello sci alpino, seguite qualche giorno dopo da quelle di sci di fondo e biathlon. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa aspettarci ...

Rugby – SVelata a Milano la nuova maglia Home dell’Italia : FIR e Macron svelano la nuova maglia Home 2018/19 dell’Italia La Federazione Italiana Rugby eMacron, sponsor tecnico delle nazionali azzurre, dopo la presentazione romana della maglia “Alternate”, hanno scelto Milano per svelare la nuova “Home”che gli azzurri indosseranno nel corso della stagione 2018-2019 che, dopo il mese di novembre dedicato ai ‘Cattolica Test Match’ (il 10 a Firenze, il 17 a Padova e il 24 a Roma), si tufferà ...

Volley femminile - Nations League 2019 : sVelato il calendario dell’Italia. Tutte le date - le partite e gli avversari delle azzurre : La FIVB ha svelato il calendario della Nations League 2019 di Volley femminile, la competizione mondiale itinerante alla sua seconda edizione. Ricordiamo che si gioca dal martedì al giovedì perché poi nel weekend si disputerà il torneo maschile. Si incomincerà il 21-23 maggio e si concluderà il 18-20 giugno prima della Final Six in Cina dal 3 al 7 luglio. Al torneo sono iscritte 16 Nazionali che si affronteranno tra loro una sola volta per un ...

Volley - Nations League 2019 : sVelato il calendario dell’Italia. Tutte le date - le partite e gli avversari degli azzurri : La FIVB ha svelato il calendario della Nations League 2019 di Volley maschile, la competizione mondiale itinerante alla sua seconda edizione. Si incomincia nel weekend del 31 maggio – 2 giugno e si concluderà il 28-30 giugno prima della Final Six negli USA dal 10 al 14 luglio. Al torneo sono iscritte 16 Nazionali che si affronteranno tra loro una sola volta per un totale di 15 partite spalmate in 5 weekend di gara, un torneo massacrante ...

Pink sta per riVelare le date del tour in Europa : ci sarà anche l’Italia? : Dita incrociate! The post Pink sta per rivelare le date del tour in Europa: ci sarà anche l’Italia? appeared first on News Mtv Italia.

Olimpiadi Giovanili – Vela : ancora un oro per l’Italia : Sofia Tomasoni da urlo a Buenos Aires : ancora una medaglia d’oro per la Vela italiana a Buenos Aires: Sofia Tomasoni è la prima campionessa olimpica giovanile per la classe kiteboard TT:R. Il bottino totale dell’Italia della Vela conta due ori e un argento Sofia Tomasoni (CV Windsurfing Club Cagliari) è la prima Campionessa Olimpica Giovanile della classe Kiteboard Twin Tip Racing femminile. Sofia si aggiudica la medaglia d’oro agli Youth Oympic Games di ...