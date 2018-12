: Breaking News #Usa,riforma giustizia penale bipartisan - Cyber_Feed : Breaking News #Usa,riforma giustizia penale bipartisan - TelevideoRai101 : Usa,riforma giustizia penale bipartisan - Alessio81634794 : @MediasetTgcom24 Vergognosa e schifosa politicizzazione di MARCI giudici. Usare la legge per ripicche politiche è v… -

Trump ha firmato il "First Step Act", ladellache ha avuto sostegno. La nuova legge, ha detto, renderà la comunità più sicura e si tradurrà in un sostanziale risparmio di denaro pubblico. Questa legge è il primo passo verso unapiù profonda del sistema giudiziario Usa,richiesta da più parti politiche.Con questo provvedimento ci saranno più opportunità di reinserimento per i detenuti,si ridurranno le sentenze per dei reati legati alla droga, miliorerà la condizione delle donne.(Di sabato 22 dicembre 2018)