Usare la luce per spegnere il prurito

Come Usare (in modo terapeutico) la luce : I benefici del soleI rischi della troppa luce artificialeImporsi dei momenti all'aria apertaEsistono luci da interno pro-benessereNon vestirsi sempre e solo di neroCandele sì, ma non troppeInvestire in un buon impianto luminosoFototerapia da casaMai sentito parlare di terapia della luce? Il nuovo libro La luce che cura di Karl Ryberg (Sperling & Kupfer) è interamente dedicato a questa tematica. L’idea dell’autore – ...