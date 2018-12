: Breaking News #Usa, si profila un nuovo 'shutdown' - Cyber_Feed : Breaking News #Usa, si profila un nuovo 'shutdown' - NotizieIN : Usa, si profila un nuovo 'shutdown' - TelevideoRai101 : Usa, si profila un nuovo 'shutdown' -

Siun'dell'amministrazione Usa (la parziale chiusura delle attività federali per mancanza di fondi).Non c'è nulla che possiamo fare "ma speriamo "che non duri a lungo".Così Trump su Twitter poco prima del blocco parziale delle attività federali Il Congresso Usa non è riuscito a trovare un compromesso sul bilancio da approvare entro la scadenza delle 24 di venerdì a Washington, le 6 di questa mattina in Italia.Lo stallo è sui 5 mld di $ chiesti da Trump per la costruzione del muro al confine col Messico.(Di sabato 22 dicembre 2018)