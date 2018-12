Usa | si dimette anche l’inviato anti-Isis per il ritiro delle truppe della Siria Ma

L'inviato Usa per la coalizione anti-ISIS si dimette dopo il ritiro dalla Siria - : In precedenza, la decisione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha causato le dimissioni del Segretario della Difesa James Mattis. Brett McGurk, l'ambasciatore degli Stati Uniti per la ...

Gli Usa via dalla Siria e dall'Afghanistan : il ministro della Difesa si dimette : Con molti osservatori che mettono in evidenza come la posizione assunta da Trump sia paradossalmente molto simile all'atteggiamento di Barack Obama sulla politica da seguire in Medio Oriente, una ...

Voto Usa - Trump ferma l’onda democratica e fa dimettere Sessions : L’America dopo il Voto è un paese diviso in due. E non è detto che sia un male. La parola chiave è “bilanciamento”. Molti commentatori parlano del “risultato migliore possibile” per gli Stati Uniti e il mondo e le Borse festeggiano. Trump ha detto che ora «è tempo di far le cose insieme», e ha confermato un rimpasto nei vertici dell’amministrazione post midterm. Il primo ad andarsene è il ...

Usa - si dimette il segretario alla giustizia Sessions. Arriva Whitaker - : La decisione Arriva il giorno dopo le elezioni di metà mandato. I rapporti con Trump si erano deteriorati fin dal marzo del 2017, quando il procuratore generale aveva rinunciato a supervisionare ...

Usa - il ministro della Giustizia Sessions si dimette su richiesta di Trump. Incombe il Russiagate : «Ringraziamo il procuratore generale Jeff Sessions per il suo servizio e gli auguriamo il meglio». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha liquidato così il ministro della Giustizia Jeff Sessions, con cui da tempo era in rotta di collisione, annunciando che al suo posto andrà Matthew G. Whitaker, attuale capo dello staff dello stesso Sessi...

Cascina - si scUsa e si dimette l’assessore di FdI che ha insultato Cristina Parodi : Quelle frasi ingiuriose contro Cristina Parodi le sono costate la poltrona. Nel primo pomeriggio si è dimessa Sonia Avolio, assessore al Commercio e alle Attività Produttive della giunta leghista di Cascina (Pisa), che sabato scorso aveva registrato e pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui insultava la giornalista e conduttrice Rai, rea di aver dato degli “ignoranti” agli elettori di Matteo Salvini: “Ignorante vuole dire senza ...

Usa - si dimette Nikki Haley da ambasciatore Onu/ I rapporti freddi con Rex Tillerson : Nikki Haley si dimette ambasciatrice Usa all'Onu: sorpresa alla Casa Bianca, Trump accetta le dimissioni choc. Ultime notizie, "non mi candido alla Presidenza nel 2020"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:34:00 GMT)

