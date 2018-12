Usa | scatta shutdown | bilancio bloccato Trump rinuncia alle vacanze

Scatta il temuto “shutdown negli Usa : blocco parziale delle attività federali : Scatta un nuovo “shutdown” negli Stati Uniti: è il 3° nel 2018 ed è la prima volta da 40 anni che l’amministrazione statunitense chiude i battenti 3 volte in 12 mesi. I lavori di Camera e Senato sono stati aggiornati senza che sia stata trovata un’intesa sul bilancio del governo entro il termine fissato per le 24 di venerdì (ora di Washington), facendo Scattare un blocco parziale delle attività federali. Il nodo cruciale ...

Samsung beccata (di nuovo) a Usare foto scattate con una reflex : La divisione taiwanese di Samsung ha utilizzato una foto scattata da una reflex per pubblicizzare la modalità ritratto di Samsung Galaxy A8 Star. Non si tratta della prima volta per il colosso sud-coreano. L'articolo Samsung beccata (di nuovo) a usare foto scattate con una reflex proviene da TuttoAndroid.

Borse in rally su tregua Usa-Cina e corsa greggio. A Piazza Affari scatta St : La "pace" temporanea tra Washington e Pechino arrivata al G20 in Argentina spinge la propensione al rischio e in particolare gli acquisti sul settore auto. Fiammata del petrolio grazie all’intesa tra Russia e Arabia Saudita per contenere la produzione a pochi giorni dal vertice Opec di Vienna...

Spread a un passo da quota 300 - in Usa scatta allarme curva di Phillips : La speranza del mercato è che Pechino intraprenderà misure a sostegno dell'economia. Inoltre si apre uno spiraglio di pace nella sfida a colpi di dazi tra le prime due potenze al mondo. I trader ...

RagUsa : Passalacqua si riscatta e fa suo il match con Empoli : Ragusa, la Passalacqua si riscatta e fa suo il match con Empoli. In una partita nella quale tutto l'ambiente cercava un'inversione di tendenza.

Iran - scattano le sanzioni. Rouhani : "Guerra economica con gli Usa" : "Siamo in guerra economica con gli USA" . Suonano come un allarme le parole pronunciate dal Presidente Iraniano Hassan Rouhani , che ha commentato così le sanzioni economiche reintrodotte dall'...

Iran : sanzioni Usa scattano domani. Esenzioni solo per 6 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scattano le nuove sanzioni Usa all’Iran «Ma Trump è pronto a esentare l’Italia» : Sono otto i Paesi a cui la Casa Bianca consentirebbe di continuare a intrattenere rapporti commerciali con Teheran. Secondo Al Arabiya tra questi ci sarebbe l’Italia

Scattano sensori Morandi - chiUsa strada : 11.40 Scattati i sensori di allarme che monitorano la stabilità di quello che resta del Ponte Morandi a Genova. chiusa la vicina via 30 Giugno, sulla sponda destra del Polcevera: la strada era stata riaperta da poco per collegare la Valle al centro della città. Per il maltempo che ha colpito tutta la Liguria, nel capoluogo sono chiuse diverse altre strade. Traffico sostenuto in Valpolcevera e val Bisagno.

Francesco Monte : “Bacio tra donne mi fa schifo”/ Video - scatta l'accUsa di omofobia (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte: “Bacio tra donne mi fa schifo”, Video. scatta l'accusa di omofobia per il concorrente del Grande Fratello Vip. Nuova bufera in vista? Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:32:00 GMT)

Maltempo su tutto il Nord Italia - scatta l'allarme nubifragi - Il forte vento caUsa disagi e pericoli : Un'ondata di forte Maltempo sta interessando tutta la Penisola, con nubifragi e venti fino a 100 km orari. La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del ...