Usa | nessun accordo su shutdown | bilancio bloccato fino dopo Natale

Budget Usa - nessun accordo : è scattato lo shutdown : L'accordo sul Budget americano non è stato trovato, e alla mezzanotte è scattato lo shutdown (alle 6 del mattino ora italiana) che paralizzerà molti uffici federali, almeno nelle attività non considerate essenziali. nessun accordo sul BudgetLa tensione era scoppiata sulla richiesta di quasi 6 miliardi di dollari avanzata da Trump per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il Messico. Richiesta che era stata approvata alla Camera (a ...

Reddito cittadinanza - Pino Aprile : “Giorgetti? Almeno è più sincero di Salvini. Moscovici? Un signor nessuno - va ricUsato” : “Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti dice che il Reddito di cittadinanza “piace all’Italia che a noi non piace”? Io lo trovo perfettamente in linea con quello che la Lega è sempre stata. Giorgetti è soltanto un po’ più sincero di Salvini. La Lega è così ed è sempre stata così”. Sono le parole dello scrittore e giornalista Pino Aprile, intervistato a “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Ora la Lega sta cercando maldestramente di ...

Asp RagUsa - nessun incentivo per il personale del Comparto : nessun incentivo a dicembre per il personale del Comparto di Ragusa. Le organizzazioni sindacali, a parte la Cisl, non hanno voluto sottoscriverlo.

Ilary Blasi - una paUsa dalla tv per “fare spazio” a Barbara D’Urso? La sua agenzia smentisce. E lei torna sul “caso Corona” : “Nessun accordo - non mi presto a pagliacciate” : “Francesco all’inizio mi ha detto: ‘Quando ci sposiamo smetti di lavorare e ti dedichi alla famiglia’. L’ho guardato negli occhi e gli ho spiegato che avrei lavorato: forse c’era un pizzico di gelosia in quella richiesta. Ma ha capito che era una priorità e mi ha lasciato fare”, Ilary Blasi si racconta in un’intervista a Liberi Tutti, allegato del Corriere della sera. La carriera della conduttrice era iniziata molto presto: “In fondo ...

Lavoro in nero - adesso accUsato il padre di Renzi : nessun contratto di lavoro : lavoro in nero arriva una nuova accusa questa volta ai danni di un altro padre, quello di Matteo Renzi Una storia di presunto lavoro nero che vedrebbe coinvolti Tiziano Renzi e il figlio Matteo, raccontata ieri dal quotidiano La Verità, scatena nuove polemiche politiche ma anche la reazione indignata del padre dell’ex premier che parla di un’ennesima campagna diffamatoria e annuncia querele. Nell’articolo si leggono le dichiarazioni di Andrea ...

Summit Apec : nessun accordo a caUsa dello strappo tra Cina e Stati Uniti : "Il protezionismo è destinato a fallire", aveva detto Xi, riferendosi alla politica della Casa Bianca guidata da Donald Trump. "La storia dimostra che il confronto, sia nella forma di una guerra ...

Vertice Apec : nessun accordo Usa-Cina sui dazi/ Ultime notizie - Washington e Pechino sempre più lontane - IlSussidiario.net : Vertice Apec: nessun accordo USA-Cina sui dazi. Ultime notizie, Washington e Pechino sempre più lontane dopo l'incontro in Papa Nuova Guinea

Dazi - nessun accordo Usa-Cina all'Apec : 9.15 Il vertice Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico) centrato su politiche tariffarie e competizione fra le sfere d'influenza sull'area del Pacifico fra Stati Uniti e Cina si è chiuso senza neanche un accordo per un comunicato finale fra i 21 Paesi membri. Lo ha annunciato il primo ministro canadese, Trudeau. E' la prima volta che non viene prodotto un comunicato congiunto. La presidenza di turno della Papua Nuova Guinea, dove si è ...

Maria De Filippi : 'Non mi fido più di nessuno a caUsa di Sara Affi Fella' - l'amara verità dopo il fattaccio della tronista : Maria De Filippi torna a parlare di Sara Affi Fella e del fattaccio accaduto durante il trono. La conduttrice confessa che non si fida più di nessuno e svela cosa è successo quando ha...

Rocco Casalino : “Non ho nessun problema a chiedere scUsa. Ho vissuto sulla mia pelle la discriminazione” : “Non ho mai visto quel video, ora mi urta vedermi dire quelle cose. E penso abbia urtato molte altre persone. Non ho nessun problema a chiedere scusa“. Così il portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, a Che Tempo Che Fa, torna sul video che lo ha visto al centro di fortissime polemiche per le parole utilizzate nei confronti di portartori di Sindrome di Down e di anziani. “Sono omosessuale, figlio di emigrati in ...

Docente aggredita a Vimercate : 'Nessuno mi ha chiesto scUsa' : "Semplicemente un ragazzo è stato spinto ed è caduto addosso alla professoressa", dice un alunno fuori dall'istituto "Floriani". "Il punto è che nessuno ammette quello che è successo perché quello che ...

Lo sfogo della professoressa presa a sediate : "Nessuno mi ha chiesto scUsa. Nè i ragazzi nè i loro genitori" : "Quello che più mi stupisce è che nessuno dei ragazzi di quella terza mi abbia espresso solidarietà. Né lo hanno fatto i loro genitori", l'insegnante di italiano che lo scorso 30 ottobre ha denunciato ...

Sabina Guzzanti a Blogo : "Non ritorno in tv - io censurata in Rai 15 anni fa - nessuno si è scUsato ancora" (VIDEO) : "Non è un ritorno alla tv, io continuo a fare la regista". Sabina Guzzanti ai microfoni di Blogo precisa che la sua partecipazione a La tv delle ragazze - Gli stati generali 1988-2018 (conferenza stampa), in onda su Rai3 per quattro settimane a partire da giovedì prossimo, è circoscritta e non lascia intendere nessun futuro progetto per il piccolo schermo. Quel piccolo schermo con il quale l'attrice negli ultimi anni ha avuto un rapporto ...

Di Maio accUsa Draghi : 'avvelena il clima'. 'S&P? nessuna paura' : Così il vicepremier Luigi Di Maio a poche ore dall'atteso giudizio dell'agenzia statunitense di rating sulla nostra economia. Giudizio - lo ricordiamo - previsto in serata, a mercati chiusi. Ma Di ...