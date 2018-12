: Breaking News #Usa.Mitomane sale su albero Casa Bianca - Cyber_Feed : Breaking News #Usa.Mitomane sale su albero Casa Bianca - TelevideoRai101 : Usa.Mitomane sale su albero Casa Bianca - MimmoGigliotti : RT @MimmoGigliotti: Segnalo che l'ISIS è ridotto a quella lingua di terra cerchiata che viene malmenata da USA, Assad e Curdi. Più le macch… -

E' finito in un ospedale ilche si era arrampicato sul National Christmas Tree, l'di Natale allestito nell'Ellipse, il parco antistante la. L'uomo, in stato confusionale, si era inizialmente rifiutato di scendere nonostante le ripetute richieste da parte della polizia che sorveglia l'area. Gli agenti lo hanno poi accompagnato in ospedale per una visita psichiatrica. La zona, meta frequentatissima dai turisti, è stata temporaneamente chiusa al pubblico.(Di sabato 22 dicembre 2018)