Usa | giudice Ginsburg resta in ospedale

Usa - Obamacare : per un giudice del Texas è incostituzionale. Trump esulta : Un giudice federale degli Stati Uniti in Texas ha dichiarato che l'Affordable Care Act, comunemente noto come Obamacare, è incostituzionale. La riforma sanitaria voluta da Barack Obama è destinata, ...

Mario Cipollini - nuovi guai in tribunale : accUsato di lesioni dalla sorella - finisce dal giudice : L'ex ciclista Mario Cipollini dovrà presentarsi in tribunale a Lucca per rispondere dell'accusa di lesioni contro sua sorella Tiziana. Il 51enne già campione del mondo deve affrontare un processo per aver picchiato sua sorella dopo un litigio avvenuto lo scorso 4 aprile 2017 a Montecarlo, in provincia di Lucca. Il pm ha usato la citazione diretta contro il 'Re ...

Palermo Calcio - “il no al fallimento fu pilotato” : un giudice e un commercialista sospesi per un anno. AccUsa è corruzione : La sentenza che scongiurò il fallimento del Palermo Calcio è stata pilotata attraverso uno scambio di favori. È l’ipotesi della procura di Caltanissetta che indaga sulla vicenda e che hanno richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la sospensione di un anno di Giuseppe Sidoti, giudice della sezione fallimentare del tribunale di Palermo che disse no al ‘crac’, e per Giovanni Giammarva, ex presidente del club ...

Giudice Usa ordina rilascio 100 iracheni : ANSA, - WASHINGTON, 21 NOV - Altro schiaffo giudiziario all' amministrazione Trump in tema di immigrazione. Dopo che un Giudice californiano ha bloccato la stretta sul diritto di asilo un suo collega ...

Usa - giudice blocca il divieto di asilo deciso da Donald Trump : “Non può riscrivere le leggi sull’immigrazione” : Il presidente Donald Trump ha perso, almeno per ora, la battaglia contro la carovana di migranti che dal Sudamerica si sta dirigendo verso gli Stati Uniti. Il giudice federale Usa Jon Tigar ha infatti bloccato il provvedimento dell’amministrazione che aveva sospeso per 90 giorni il diritto di chiedere asilo per chiunque avesse attraversato illegalmente il confine sud dello Stato, il cosiddetto ‘asylum ban‘. Secondo la regola, ...

Carovana migranti - la sfida del giudice Usa : Trump non può negare asilo - : Bloccato il provvedimento che aveva sospeso il diritto di chiedere asilo per le persone che attraversano illegalmente il confine sud. Accolto il ricorso, dopo l'ordine emesso dal presidente in ...

Gli amici di Facebook? Per un giudice Usa non sono veri amici : In una sentenza nega la ricusazione di un giudice solo perché questi è in collegamento sul social con un avvocato coinvolto da una causa: "Il rapporto sulla piattaforma spazia dalla massima intimità alla completa e virtuale estraneità reciproca"

Oleodotto Canada-Usa - Donald Trump sconfitto in Montana dove il giudice ferma il progetto caro al presidente : Un giudice del Montana blocca il progetto tanto caro a Donald Trump dell’Oleodotto che dovrebbe collegare il Canada alle raffinerie americane. Una rivincita per Barack Obama e una batosta difficile da digerire per l’attuale presidente Usa che, proprio in questi giorni, è (anche) in altre faccende affaccendato, dagli incendi in California, ai guai giudiziari. IL progetto CONTESTATO DAGLI AMBIENTALISTI – Il giudice distrettuale Brian Morris ...

Usa : giudice federale blocca oleodotto Keystone voluto da Trump : Inoltre attraverserebbe uno dei più grandi giacimenti sotterranei di acqua dolce del mondo. I gruppi di nativi americani contestano invece che l'oleodotto taglierebbe le loro terre.

Australia - abUsa di una bimba per 30 volte e la filma : giudice accUsa malore in aula : Immagini raccapriccianti, orribili, quelle proiettate di recente durante un processo a Brisbane, in Australia. I video trasmessi vedono protagonista l'imputato, un uomo che ha stuprato [VIDEO] per 30 volte una bimba di 2 anni, figlia della campagna. Davanti a quelle scene agghiaccianti, il magistrato Leann Clare ha accusato un malore ed ha deciso di sospendere l'udienza. Rinviata, dunque, la condanna di Jason Daron Mizner, 44enne che ha abusato ...

Brett Kavanaugh - le “streghe” di New York contro giudice Usa/ Incantesimo satanico per le strade di Brooklyn : Un gruppo di streghe professioniste sostenitrici della causa femminista hanno lanciato contro il giudice Brett Kavanaugh una maledizione in grande stile(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 18:53:00 GMT)