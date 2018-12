Una voce si dice certa che Google Assistant affiancherà presto Bixby nelle smart TV di

Giuseppe Conte da Papa Francesco - udienza in Vaticano. Filtra Una voce : di cosa hanno parlato - il colpo basso : Nella mezz'ora di faccia a faccia ufficiale, tengono banco la politica internazionale e quella interna, ma virata essenzialmente sulla questione immigrazione , migranti , accoglienza e integrazione. ...

Strasburgo : il Rettore dell’Università di Padova - “Antonio Megalizzi era Una voce anche del nostro Ateneo” : Attraverso RadioBue la voce di Antonio Megalizzi – giornalista morto ieri a seguito dell’attentato a Strasburgo – arrivava agli studenti dell’Ateneo patavino. “Una tragedia inaccettabile: faccio mie le parole del capo dello Stato per la morte di Antonio Megalizzi. Antonio raccontava anche ai ragazzi dell’Ateneo patavino, con la trasmissione Europhonica trasmessa da RadioBue, l’Europa che giovani come lui ...

Ufficiali i protagonisti di Narcos Messico 2 - con Diego LUna la voce narrante Scoot McNairy apparsa nel finale : Il finale della prima stagione è stato un vero capolavoro di azione, suspance, colpi di scena e atmosfere splatter, ma sopratutto è stato il ponte perfetto per rendere Ufficiali i protagonisti di Narcos Messico 2, la nuova stagione del prequel di Narcos che è stata annunciata da Netflix poco dopo il debutto in streaming del primo capitolo. D'altronde non poteva non avere un seguito il finale che vede Miguel Angel Felix Gallardo nuovamente a ...

Albania : giovani studenti in Una manifestazione a Tirana fanno sentire la loro voce : Grazie all'insistenza e alla perseveranza, molti studenti sono riusciti a far sentire la loro voce, dando vita ad una manifestazione durata per giorni. Molti giovani studenti albanesi, infatti, già da giorni stavano protestando contro le tariffe universitarie, diventate, ormai, troppo care. Il movimento universitario, guidato da Arlin Qorri, aveva reso noto al ministro Edi Rama che la soluzione più giusta sarebbe stata quella di un'istruzione ...

Vi consiglio Walking with the blues di Ben Sidran perchè ha la forza delicata di Una voce unica : Amo e ascolto Ben sin da quando portavo i pantaloni corti. Pomeriggi a studiare sui libri e mamma e papà che mi chiedevano come potessi concentrarmi ascoltando musica. Ricordo ancora la risposta di un ...

Onu - la proposta di Berlino : “Seggio della Francia diventi della Ue - che deve parlare con Una voce sola” : Del tema si discute da anni ma ora, con la Brexit, la Francia rimarrà l’unico Paese dell’Unione europea con un seggio permanente al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Per questo il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel suo discorso sull’Europa all’Università Humboldt a Berlino, ha proposto che “a medio termine il seggio della Francia” possa “diventare un seggio della Ue. In cambio l’ambasciatore Ue alle ...

Carabinieri - le foto a luci rosse della marescialla. Scandalo e mistero - Una voce pazzesca : chi c'è dietro : Eppure, c'è un mare agitato, torbido, intorno a questa carabiniera di 30 anni, bellezza di origini partenopee entrata nel magico mondo dei selfie senza pudore con amiche ben più esperte di lei. La ...

Portobello - Antonella Clerici asfaltata da Mediaset. In Rai gira Una brutta voce : 'Le danno il contentino' : Si mette sempre peggio per Antonella Clerici . Il suo debutto al sabato sera su Raiuno con il ritorno del mitico Portobello sta somigliando a una Via Crucis degli ascolti . Il rivale di Canale 5, Tu ...

ME-DEO Una voce umana : INFO Fondamenta Teatro e Teatri e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com numero verde 800600828 Teatro Lo Spazio Via Locri, 42 Roma , metro San Giovanni, Tel 06 7707 6486 Orario spettacoli ore 20.

La Brexit dimostra che l'Europa può parlare con Una voce sola : Per la storia europea è un giorno triste e sciagurato. Come pensare all'Unione europea senza il Regno Unito? Come immaginare Londra lontana da Parigi, Roma e Berlino? Nell'incerto panorama continentale battuto da venti nazionalistici, la giornata di ieri, 25 novembre, è stata però anche una boccata d'ossigeno e la prova che si aggirano per l'Europa meno "sonnambuli" di quanto strombazzi la propaganda neo-nazionalista.Il ...

Testo e video Non pensarci di Federico Baroni per Sanremo Giovani - Una riflessione ad alta voce su Una relazione conclusa : Federico Baroni è uno dei 69 artisti selezionati per Sanremo Giovani. Presenta il brano Non pensarci in vista della partecipazione al prossimo Festival di Sanremo e solo martedì 27 novembre in diretta su Radio2 scopriremo se la sua canzone avrà convinto la commissione artistica della kermesse al punto da guadagnare un posto nel programma di dicembre. Sanremo, infatti, quest'anno si sdoppia: a dicembre ci sarà una settimana di Sanremo Giovani ...

Dolce&Gabbana - in un video promo la modella mangia un cannolo e Una voce commenta : “E’ troppo grande per te?”. E’ polemica. Il marchio : “Vittime degli hacker” : Razzismo e sessismo contro la Cina nei video promozionali di Dolce&Gabbana. A poche ore dall’attesissimo evento mondiale dei due stilisti a Shangai sui media e sui social cinesi è scoppiata la polemica. Al centro della contesa i tre video caricati nella pagina Instagram di D&G. In tutti e tre i mini spot appare una ragazza cinese, vestita con lungo abito in paillettes e bracciali del duo italiano, che si siede a tavola e affronta, ...

Grande Fratello Vip - chiusura anticipata : la verità sulla decisione di Mediaset : gira Una voce sulla finale : Ilary Blasi smentisce le voci di una chiusura anticipata dal Grande Fratello Vip , Canale5, a causa degli ascolti al di sotto delle aspettative. Ai piani alti Mediaset qualcuno aveva deciso lo stop ...

Luigi Di Maio - lo sconcertante sondaggio Swg : 'M5s sotto il 20%'. È la prima volta : ora gira Una voce : ... su consiglio del suo braccio destro Stefano Buffagni , ha fatto rotta su Milano per ricucire i rapporti con il tessuto produttivo, le grandi imprese e il mondo di artigiani e start-up. Secondo il ...