Una strana ostinazione | farsi gli auguri e salutarsi Fra amici | amanti e perfino coniugi

Klopp tutto in Una notte per fermare la strana metamorfosi dei suoi Reds : Implacabile in Premier League, balbettante in Europa. La stagione del Liverpool finora ha due volti: senza sconfitte nei weekend domestici, a rischio eliminazione dalla Champions. Ma il primo posto in campionato, conquistato sabato sul campo del Bournemouth, addolcisce la tensione per la sfida decisiva contro il Napoli.Si respira persino un clima d'euforia a Melwood, il centro sportivo del Liverpool. Dove Jurgen Klopp ammette di avere un conto ...

Suburra 3 ci sarà? Una strana cena di “famiglia” potrebbe rivelare la verità : Suburra 3 ci sarà oppure no? Questo assordante silenzio da parte della produzione e da Netflix sta mettendo in crisi il pubblico della serie con Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. La seconda stagione tarda ad arrivare sulla famosa piattaforma streaming mentre la prima era prevista in autunno su Rai2 ma sembra che slitterà all'inverno o ancora più in là, ma cosa sta succedendo? Nei giorni scorsi si è parlato di un esposto da parte di ...

Donatella Versace : "Sono stata Una madre strana. Mio figlio disse alla maestra : 'Non ho dormito perché Elton John suonava il pianoforte'" : Donatella Versace, stilista e volto della maison fondata quarant'anni fa da suo fratello Gianni, torna a raccontarsi e questa volta lo fa dalle pagine di Vanity Fair. Il riferimento al fratello, mito della moda è inevitabile.Non c'è intervistatore che non me lo nomini per primo. Ma sono contenta, parlare di lui lo fa stare qui. E mi fa bene.Ma poi Donatella parla tanto di sé e mostrando il suo lato più autentico. ...

Fortnite : i giocatori hanno scoperto Una strana formazione di nubi all'orizzonte : Gli eventi a tema non sono ormai una novità per Fortnite e tra portali dimensionali, cubi giganti e misteriosi meteoriti non ci si annoia mai. Con l'arrivo della stagione natalizia, Epic ha anche addobbato la mappa con alberi di Natele, festoni e luci colorate. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, alcuni indizi suggeriscono l'arrivo di un evento a tema, basti pensare al nuovo completo invernale Frostbite e la skin Battuta di Caccia, ...

Lino Guanciale da Una strana malattia al successo de L’Allieva 2 : “Brutto andare avanti per inerzia” : Da un paio d'anni, Lino Guanciale è il protagonista assoluto della stagione televisiva Rai. Le sue fiction registrano sempre un successo straordinario, merito dei suoi personaggi (bad boy dal cuore d'oro) che conquistano le sue colleghe e il pubblico. Con Alessandra Mastronardi (con la quale ha condiviso molti set, tra cui L'Allieva) e Vanessa Incontrada (Non Dirlo al Mio Capo) c'è un rapporto d'amicizia e di stima professionale. L'attore ...

Soleto - Una strana polvere gialla piove dal cielo e macchia tutto : Procura al lavoro : È stata definita come una sorta di pioggerellina acida, che macchia tutto, dai pavimenti dei balconi fino alla carrozzeria delle auto. È veramente un mistero quanto sta accadendo da alcuni giorni a Soleto, piccolo paesino del leccese. Soprattutto all'inizio di questa settimana, a causa della nebbia e della forte umidità, una polverina gialla si è posata dappertutto, e non si riesce a toglierla. In seguito alla segnalazione dei cittadini, ...

Red Canzian : "Io - Una strana rockstar Fui operato di tumore" : "Io sono una strana rockstar, non mi sono mai fatto nemmeno una canna". A dirlo è Red Canzian, bassista e cantante dei Pooh ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiae su Rai1. "È così lontano da me questo mondo che mi terrorizza, mi spaventa, ha spiegato, "Dobbiamo veramente essere felici se i nostri figli non ci sono passati. Sicuramente la nostra generazione ha visto tanti amici che se ne sono andati per droga, però noi all"epoca sognavamo ...

Amici 18 anticipazioni - Alessandro Casillo eliminato? Una strana risposta : Alessandro Casillo bocciato dai professori di Amici 18? anticipazioni sul cantante Alessandro Casillo rischia di non superare il secondo step? Tutto è possibile. Il suo modo di cantare piace, ma non ha davvero sorpreso tutti i professori di Amici 18. C’è qualcuno che non è veramente convinto di lui. E adesso tutti i fan del […] L'articolo Amici 18 anticipazioni, Alessandro Casillo eliminato? Una strana risposta proviene da Gossip e ...

La strana idea di governo del ministro Lezzi - per fortUna ha perso su Tap - : Insomma una infrastruttura che coinvolge mezzo mondo , è nota l'opinione americana sul tema, , mentre il ministro Lezzi la tratta come se fosse una funivia su una nostra montagna, roba cioè da ...

Spazio - Una strana nube si leva vicino vulcano marziano Arsia Mons : Roma, 29 ott., askanews, - A partire dal 13 settembre, il satellite Mars Express dell'Esa ha osservato l'evoluzione di una strana nube allungata, che si estende per 1500 chilometri verso ovest ...

Marcella Stagno / "L'omicidio di Peppino Impastato rimane Una cosa molto strana" (Le ragazze) : Marcella Stagno, questa sera ospite de Le Ragazze, ricorderà Peppino Impastato a quarant'anni dal delitto di mafia che l'ha ucciso barbaramente.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 10:26:00 GMT)

Incidente metro Roma - capo vigili del fuoco : 'Le cause? E' Una cosa strana' : 'Dobbiamo approfondire le cause perché è una cosa strana. Dobbiamo guardare bene i filmati. C'è stato sicuramente un cedimento'. Così il capitano dei vigili del fuoco Giampietro Boscaino dopo il ...

Uno di famiglia - Una commedia corale per ridere della malavita nostrana : di Paolo Travisi Pietro Sermonti è diventato grande. Dopo la serie tv, ormai di culto, Boris e tanti ruoli da comprimario in altrettante commedie, l'attore romano è il protagonista di Uno di famiglia ,...

Kunal Nayyar di The Big Bang Theory sul finale di serie e Una strana coincidenza : “Ancora non lo accetto” : Come il resto del cast, anche Kunal Nayyar di The Big Bang Theory ha difficoltà ad accettare la fine della serie. Due mesi fa, Warner Bros. e il network CBS hanno annunciato che la dodicesima stagione sarebbe stata l'ultima, e la notizia ha sconvolto tutti gli attori. Nel corso di un'intervista al The Ellen DeGeneres Show, Kunal Nayyar di The Big Bang Theory ha confessato di non aver ancora accettato a pieno il fatto che la fine della serie è ...