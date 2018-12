Una Gara di Natale per tornare a scuola senza problemi

Slalom Madonna di Campiglio - Yule vince Una Gara pazza! 5° un rinato Razzoli - fuori Hirscher e Kristoffersen! : Succede di tutto nella seconda manche dello Slalom di Madonna di Campiglio. Sulla 3-Tre inforcano alla terza porta sia l’austriaco Marcel Hirscher sia il norvegese Henrik Kristoffersen, rispettivamente primo e secondo a metà gara: un film già visto alle ultime Olimpiadi di PyeongChang 2018. Strada spianata, dunque, per lo svizzero Daniel Yule: l’elvetico si esalta sul ripido muro del Canalone Miramonti e conquista la prima vittoria ...

Slalom Madonna di Campiglio - Yule vince Una Gara pazza! 5° un rinato Razzoli - fuori Hirscher e Kristoffersen! : Succede di tutto nella seconda manche dello Slalom di Madonna di Campiglio. Sulla 3-Tre inforcano alla terza porta sia l’austriaco Marcel Hirscher sia il norvegese Henrik Kristoffersen, rispettivamente primo e secondo a metà gara: un film già visto alle ultime Olimpiadi di PyeongChang 2018. Strada spianata, dunque, per lo svizzero Daniel Yule: l’elvetico si esalta sul ripido muro del Canalone Miramonti e conquista la prima vittoria ...

Sassuolo - Di Francesco : 'Dovremo fare Una gran gara per vincere col Torino' : Federico Di Francesco , esterno d'attacco del Sassuolo , ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Torino: 'Sarà una partita molto importante, contro una squadra forte. Sarà un grande match, ma dovremo fare una gran gara'.

Snowboardcross Cervinia 2018 - Omar Visintin : “È stata Una Gara difficile - ma ho scelto la strategia giusta. Questo è il podio della maturità” : Omar Visintin ha centrato uno splendido secondo posto a Cervinia, nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboardcross. Il 29enne altoatesino non ha deluso le aspettative, riuscendo ad approdare in finale e poi ha fatto valere la sua esperienza per gestire al meglio l’atto conclusivo e conquistare così il dodicesimo podio della carriera. Al termine della gara Visintin ha analizzato la sua prova, sottolineando le condizioni molto ...

Gsd Casilina Bccr (calcio - I cat.) - Ponzo dispiaciuto : «Ieri a San Cesareo Una Gara a due facce» : Roma – Una partita a due facce. E’ stato questo il match di recupero che ieri la Prima categoria del Casilina ha giocato e perso 4-3 sul campo dello Sporting San Cesareo. Pessimo il primo tempo concluso sul 3-0 con una squadra troppo “molle” e irriconoscibile rispetto a una prima parte di stagione (e alle ultime due partite con quattro punti conquistati) combattiva e propositiva, poi un secondo all’arrembaggio con la ghiotta possibilità di ...

NBA - LeBron James e i consigli a suo figlio dopo Una brutta gara al tiro. VIDEO : Immagini che sottolineano ancora una volta il valore educativo dello sport e di una figura in grado di lanciare messaggi e condizionare la visione del mondo dei suoi fan anche quando non scende in ...

'Una boccia nel cuore' - domenica 23 dicembre gara di solidarietà a Calimera : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

MotoGp - Pernat zittisce Puig : 'Valentino Rossi è un animale da gara - ma ha Una paura tremenda di...' : E' il suo mondo, Valentino è un animale da gara e non se lo leveranno di torno così facilmente. La moto è la sua vera fidanzata, il decimo titolo sarebbe come l'araba fenice. Se la moto del pRossimo ...

MotoGp - Pernat zittisce Puig : “Valentino Rossi è un animale da gara - ma ha Una paura tremenda di…” : Il manager ligure ha commentato le parole di Puig nei confronti di Valentino Rossi, esprimendo il proprio punto di vista sulla condizione del Dottore L’attacco di Alberto Puig nei confronti di Valentino Rossi non è passato inosservato, giungendo anche alle orecchie di coloro che il Dottore lo conoscono eccome. LaPresse/Costanza Benvenuti Uno di questi è senza dubbio Carlo Pernat, che ha voluto esprimere il proprio dissenso circa le ...

Di Francesco : 'Volevo Una Gara emotiva e l'ho avuta' : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Contava solo vincere ed allora va anche bene così. Ma è chiaro che tutto il resto non è ciò che si desidera. A Roma come a Boston . Insomma, la vittoria di ieri aiuta ...

Marotta esulta - la juventinità di Nedved : Una Gara di stranezze : Cosa è successo Beppe Marotta è diventato amministratore delegato dell’Inter. Una cosa strana di per sé, ma solo per chi non è pienamente consapevole rispetto all’attuale scenario iper-professionalizzato del calcio. Non c’è fede sportiva, automaticamente non può esserci coerenza identitaria. E allora fa strano, ma al contempo è normale, che l’amministratore delegato dell’Inter abbracci il presidente Zhang e il ...

Torino-Juventus - Allegri al settimo cielo : “vinta Una Gara difficile - ecco perchè non ho guardato il rigore” : Massimiliano Allegri ha vinto il derby tra la sua Juventus ed il Torino, senza però aver visto il rigore di Cristiano Ronaldo “L’impegno era difficile perché giocavamo tre giorni dopo la Champions, è stato un derby contro una squadra in forma. Il Torino nel primo tempo ha corso molto e pressato, il campo insidioso ci ha creato difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo pressato meglio in avanti e abbiamo avuto diverse occasioni. Ho ...

Formula E - Massa deluso : "Ho fatto Una bella gara - ma perché il drive through?" : La prima gara di Felipe Massa in Formula E non è andata benissimo per colpa di un drive through poco chiaro imposto dalla direzione gara. Decisione inspiegabile anche per il brasiliano del team ...

Roma - Di Francesco pensa a Una novità clamorosa per la gara contro il Genoa : La gara di domani sera contro il Genoa rappresenta tanto per la Roma e per Di Francesco, che si gioca la panchina dopo un periodo tutt’altro che esaltante. Non sarà ammesso nessun risultato che non sia una vittoria, se non altro per evitare che il distacco dalla zona Champions aumenti ulteriormente. Per raggiungere l’obiettivo tre punti, il tecnico giallorosso sta pensando a una novità che avrebbe del clamoroso: infatti, in ...